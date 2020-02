- Landesbischof: "Die Kirche kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern"

Seit November 2019 ist Christian Stäblein Bischof der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Inforadio-Reporterin Ulrike Bieritz hat mit dem 52-jährigen, gebürtigen Niedersachsen eine Bilanz seiner ersten 100 Tage im Amt gezogen.



Die ersten Monate als Landesbischof haben sich gut angefühlt, sagt Christian Stäblein. "In den ersten 100 Tagen war ungeheuer viel los, aber das war auch nicht anders zu erwarten“, sagt der neue Landesbischof von Berlin, Brandenburg und der Oberlausitz. Eine Schonfrist gab es dabei nicht: "Das mag auch daran liegen, dass ich vorher schon als Probst da gewesen bin.“ Viele Antrittsbesuche seien deswegen eher ein Wiedersehen gewesen.

Wechsel zwischen Freud und Leid



Stäbleins erste 100 Tage waren durchaus intensiv. Neben fröhlichen Anlässen wie seiner ersten Weihnachtspredigt als Landesbischof gab es auch schmerzliche Anlässe, wie der Gedenkgottesdienst für Manfred Stolpe oder auch das Holocaustgedenken. "Das ist letztlich das Schöne am Beruf Pfarrer, dass da immer auch wieder diese Wechsel sind und dass Freud und Leid zusammengehören“, sagt Stäblein.

Dabei ist es dem Landesbischof wichtig, Dinge langfristig anzugehen, damit Gedanken dazu reifen können. "Das Aufschreiben erledige ich manchmal ganz spät, aber das Nachdenken und mit Leuten ins Gespräch kommen, beginnt viel früher.“ Zeit zum Nachdenken findet der Landesbischof auch auf den längeren Fahrten durch das große Gebiet der Landeskirche.

Ein Gesicht für religiöse Themen

Den Posten als Landesbischof versteht der gebürtige Niedersachse als öffentliches Amt, das in die Gesellschaft hineinwirken soll. "Es geht auch darum der Kirche und religiösen Themen ein Gesicht zu geben.“ Das sei schon ein Unterschied zu seiner vorherigen Tätigkeit als Probst, findet Stäblein.

Für das Jahr 2020 plant der neue Landesbischof alle 25 Kirchenkreise von Berlin, Brandenburg und der oberschlesischen Lausitz zu besuchen. Unter dem Motto Hingucker möchte Stäblein genau hinschauen auf besonders schöne, aber auch besonders schwierige Dinge in den verschiedenen Kirchenkreisen.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

Damit die Kirche auch für zukünftige Generationen eine wichtige rolle spielt, darf sie sich nicht in organisatorischen Fragen verstricken, eklärt Stäblein seine Haltung. "Wenn wir immer nur von uns reden, schaffen wir es wahrscheinlich nicht in die nächste Generation." Die Kirche sei nicht als Kirche an sich interessant, sondern vor allem als Ort, an dem man die Lebensfragen und die Gottesfrage thematisieren kann. "Davon müssen wir reden“, fordert der neue Landesbischof.

Dafür möchte Stäblein auch über schwierige Themen ins Gespräch kommen - allerdings ohne Hass und Ausgrenzung und auf eine Art und Weise, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern kann.