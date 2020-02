- Samuel Finzi: "Ich bin nur der Türöffner"

Die Berlinale hat in diesem Jahr nicht nur eine neue Leitung, auch die Moderation der Eröffnungsgala hat ein neues Gesicht. Auf Anke Engelke folgt in diesem Jahr der Schauspieler Samuel Finzi. Kulturreporterin Nadine Kreuzahler hat ihn vorab getroffen.



Normalerweise geht er als Gast über die roten Teppiche bei Filmfestspielen. Bei der diesjährigen Berlinale wird Samuel Finzi jedoch eine andere Rolle einnehmen. Der Schauspieler moderiert die Eröffnungsgala der 70. Berlinale und freut sich auf die Aufgabe: "Ich mag dieses Festival sehr. Es ist ein sehr offenes Festival und die Atmosphäre hat mich über die Jahre immer wieder angezogen.“

Finzi tritt in große Fußstapfen

Samuel Finzi tritt dabei in die großen Fußstapfen von Anke Engelke, die die Berlinale-Eröffnungsgala seit 2003 fast ununterbrochen moderiert hat. Mit Engelkes Kultstatus will er sich nicht messen, das findet er anmaßend. "Ich respektiere Anke Engelke sehr und habe sehr gemocht was sie gemacht hat“, sagt der Schauspieler. Er will sich einfach an der Aufgabe versuchen und vertraut dafür auch auf sein Team.

Die Hauptrolle habe ohnehin das Festival an sich, findet Finzi. Er sieht sich eher als Türöffner und nicht als zentrale Figur der Eröffnungsgala. Dabei liegt ihm besonders am Herzen, den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass Berlin eine offene Stadt ist und alle hier willkommen sind.

Die Berlinale als Forum der Weltoffenheit

Finzi selbst wuchs in Bulgarien auf und zog im Alter von 20 Jahren kurz nach dem Mauerfall nach Deutschland. Lange Zeit pendelte er zwischen Wohnorten in Deutschland und Frankreich. Dementsprechend fühlt er sich als Europäer. Die Berlinale ist für den Schauspieler auch ein Forum, an dem nicht nur Europa, sondern die ganze Welt zusammenkommen kann.

Er mag den direkten Kontakt zwischen Menschen, der auf der Berlinale immer wieder möglich ist. "Normalerweise sind die Leute so abgeschottet, aber hier kann man auch die Stars antreffen.“ Für Finzi ist die Berlinale ein Treffpunkt der ganzen Branche, an dem Produzenten, Regisseure, Schauspieler und Autoren zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam die Kunstform Film feiern.

Deswegen hat sich Samuel Finzi auch diesmal wieder vorgenommen, so viele Filmvorführungen und Abendveranstaltungen wie möglich zu besuchen - trotz seiner neuen Aufgabe als "Türöffner" der Berlinale.