- Berlinale: "Wir stehen für die Kinoerfahrung."

Am Montag startet der Vorverkauf für die Berlinale. Am Donnerstag beginnt dann das Festival. Über die Vorfreude, Neuerungen und zu überwindende Hürden hat das neue Leitungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek mit Jakob Bauer gesprochen.



Am Donnerstag startet die 70. Berlinale. Und diese leitet zum ersten Mal eine Doppelspitze. Carlo Chatrian ist der neue künstlerische Leiter und Mariette Rissenbeek kümmert sich um das Geschäftliche.

Beide freuen sich auf das Festival. Mariette Rissenbeek sagt: "Die Vorfreude, die Filmschaffenden kennenzulernen, ist sehr, sehr groß und die gibt uns volle Energie."

Filme sollen so unterschiedlich sein wie das Publikum



Das neue Duo hat einige Änderungen vorgenommen. So gibt es etwa kein Motto der Berlinale mehr. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian erklärt das so: "Ich stelle mir die Berlinale als großes Gemälde mit unterschiedlichen Farben vor. Und mein Ziel ist es, alle Farben, die es gibt, in diesem Gemälde unterzubringen." Die Zuschauer sollen sich am Ende ihr eigenes Bild machen. Es werde Unterschiedliches gezeigt, weil auch das Publikum sehr unterschiedlich sei.

Herausforderung: Richtige Balance

Man müsse bei einem Festival die richtige Balance beibehalten, erklärt Chatrian. Zum einen müsse man eine Richtung vorgeben, aber auch Vielschichtigkeit zulassen. Daher gebe es auch Raum für Filme, "die aus der Hüfte geschossen sind." Bei denen also keine große Produktion dahinter stehe. Außerdem sei die Berlinale eine Plattform für große Entdeckungen.



Für Mariette Rissenbeek sei die Aufgabe bei der Berlinale wie ein nach-Hause-Kommen, sagt sie. Seit 1988 kenne sie das Festival, unter anderem, weil sie für einen Filmverleih gearbeitet habe.

Herausforderung: Veränderungen in der Stadt

Am Potsdamer Platz wird gebaut, die U2 hält dort nicht, in den Potsdamer Platz Arkaden gibt es viel Leerstand, außerdem hat das CineStar im Sonycenter geschlossen. Trotz dieser Änderungen sagt die Leiterin: "Ich glaube, das Berlinalepublikum wird diesen Ort beleben."

Außerdem hoffe Rissenbeek für die Kinosäle im Sonycenter, dass sie von einem anderen Betreiber übernommen werden. Carlo Chatrian ergänzt: "Wenn man ein Festival in einer Stadt macht, die sich dauernd erneuert, dann muss man das so akzeptieren."

Auswahl der Filme

340 Filme hat der künsterlische Leiter vor der Berlinale nach einer Sichtung ausgewählt. Einzelne hat auch Mariette Rissenbeek gesehen. Diese seien sehr vielseitig, sagt sie.

Dass keine Netflix-Produktionen gezeigt werden, erklärt Chatrian damit, dass alles zusammenhänge: "Wenn das Kino verschwinden würde, dann wäre es schwierig ein Festival zu machen." Alles sei miteinander verkettet. "Wir stehen für die Kinoerfahrung." Daher komme es darauf an, wie die Filme gezeigt werden.