- "Eine Gründung in der Landwirtschaft ist hardcore"

Biolandwirtschaft und Regionalität werden immer wieder gefordert. Johannes Erz hat im Oderbruch einen eigenen Ökohof gegründet. Der Junglandwirt hat Reporterin Marie Asmussen erzählt, wie schwierig, aber auch wie toll der Aufbau einer Biobauernexistenz ist.



Die Nachfrage nach Bioobst und -gemüse sei da, erklärt Johannes Erz und sagt weiter: "Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass es seine gewisse Zeit braucht, bis man in mehreren Gemüsearten so gut produziert, dass man dann auch Geld verdienen kann." Die Gemüseproduktion sei mit extrem viel Arbeitsaufwand verbunden. Dafür brauche man viele Arbeitskräfte, die nicht so leicht zu finden seien. "Die Problematik relativ teure Produktion, hohes Risiko scheut dann viele Betriebe in den Bereich zu gehen", so der Junglandwirt.

Den Baden-Württemberger hat das Studium nach Brandenburg verschlagen. Danach wollte der Jungbauer in der Region bleiben und schätzt am Oderbruch den fruchtbaren Boden.

Jungbauer Johannes Erz betreibt einen Biohof in Rathstock im Oderbruch. Auf 20 Hektar baut er zusammen mit seiner Frau Hokkaidokürbisse, Speisekartoffeln und Hafer an. Außerdem hält das Paar Hühner in mobilen Ställen. Die Erzeugnisse vermarktet Familie Erz direkt ab Hof, liefert aber auch an ausgewählte Bioläden und die Schulverpflegung in Berlin.

Vernetzung neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit



Neben dem Land zum Bebauen, brauche man auch Maschinen. Daher hat der Landwirt mit seiner Frau eine Kürbislegemaschine selbst entwickelt.

Johannes Erz ist neben seiner Tätigkeit auf dem Hof auch engagiert: Etwa im Gemeinderat, der Fördergemeinschaft Ökolandbau und auch im Aufsichtsrat in der Regionalwert AG. Letztere versucht, Kapital von Privatpersonen oder Firmen zu generieren, um gezielt, Ökobetriebe in Brandenburg zu unterstützen.

Dynamische junge Leute mit Spaß an der Landwirtschaft

Johannes Erz ist mit anderen jungen biolandwirten vernetzt. Diese helfen sich gegenseitig. So sei es etwa ein Problem, an Land zu kommen, wenn man nicht in einer landwirtschaftlichen Familie aufgewachsen ist. In der Region gebe es "viele dynamische junge Leute, die alle Spaß an der Landwirtschaft haben, aber alle keinen landwirtschaftlichen Betrieb", erzählt Erz. Das liege auch an der Fachhochschule in Eberswalde, an der man "Ökolandbau und Vermarktung" studieren könne.

Betriebsprüfungen, Trockenheit oder auch Rückschläge

Die Devise dabei sei etwa: "Berlin fragt doch nach, dann können wir doch produzieren." In dem Netzwerk gebe es einen kollegialen Austausch über Papierkram, Betriebsprüfungen, Trockenheit oder auch Rückschläge. Der Junglandwirt sagt: "Eine Gründung in der Landwirtschaft ist Hardcore."



Er selbst sieht aber seinen eigenen Betrieb auf einem guten Weg: "Von der Überlebensphase kommen wir nun in eine Phase, wo wir jedes Jahr den Betrieb nach vorne entwickeln können."