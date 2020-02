- Der deutsch-französische Dialog

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand, hatten im letzten Jahr noch das deutsch-französische Parlamentsabkommen unterzeichnet. Im Interview sprechen beide nun über eine gemeinsame Verteidigungspolitik.

Es bestehe der Wunsch, dass französische und deutsche Politiker zusammenarbeiten, so Ferrand. "Dieses wechselseitige Verständnis, unsere binationale deutsch-französische Parlamentarierversammlung, hält so den vielzitierten deutsch-französischen Motor in Schwung", sagte Ferrand.



Man habe in vielen Aspekten unterschiedliche Strukturen, sagte Schäuble - beispielsweise in Verteidigungsfragen, die am Mittwoch diskutiert wurden. "Wenn wir nicht zu gemeinsamen Positionen kommen, sind wir ein stückweit blockiert", sagte der Bundestagspräsident.



So müsse man bei Rüstungsexporten zunächst gemeinsame Grundsätze finden. Wenn diese auch beschlossen und angewandt würden in den jeweiligen Parlamenten, so wäre man in Fragen europäischer Verteidigungsprojekte ein ganzes Stück weit vorangekommen. Schäuble dämpfte damit den Vorschlag aus der Unionsfraktion, ob Deutschland mit Frankreich gemeinsam einen nuklearen Schutzschirm entwickeln solle. Mit der Nato gäbe es, so der Bundestagspräsident, die "glaubwürdigste nukleare Abschreckung", die man haben könne und diese wolle man auch nicht schwächen.