- Steine des Anstoßes: Die Schmähplastik von Wittenberg

Die Schmähplastik sei vor allem ein Denkmal, so Claussen. Es sei aber auch ein Kunst- und Kulturgegenstand, "aber der scheußlichen Art". Das Relief solle erhalten bleiben, denn es zeige einen wesentlichen Aspekt der deutschen und evangelischen Geschichte, so der Kulturbeauftragte. Unter der Schmähskulptur gibt es zudem einen künstlerischen Kommentar sowie eine Informationstafel. Die Skulptur bliebe ein "Stein des Antoßes" im öffentlichen Raum, so Claussen. Doch das Stolpern über diese Abbildung sei wichtig.





Jahrhundertealte Debatte über Antisemitismus in der evangelischen Kirche



Die Schmähplastik in Wittenberg ist nicht die einzige ihrer Art in Deutschland – an rund 30 Kirchen hierzulande gäbe es sie noch. Dort hängen sie zum Teil seit über 700 Jahren. Kirchen seien immer auch Machtzeichen gewesen, so Claussen. Eine abwertende Plastik an der Außenseite der Kirche sei somit auch ein Signal an die Menschen im Ort: Ihr auf dem Relief – in diesem Fall Jüdinnen und Juden – ihr gehört nicht zu uns, ihr sollt hier nicht bleiben. Bereits zu Luthers Zeiten bis ins 20. Jahrhundert gab es heftige Diskussionen um den Antisemitismus der evangelischen Kirche, so Claussen. Diese berühre auch immer die Frage nach dem Verhältnis zum Judentum und Israel und brauche eine vernünftige, offene, ehrliche, selbstkritische und konstruktive Auseinandersetzung.