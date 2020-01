- Verein Freunde alter Menschen: "Plötzliche Einsamkeit ist eine Krise"

Zwei Dinge fürchten viele, wenn sie ans hohe Alter denken: Dass sie einsam oder pflegebedürftig sind. Oder beides! Hier setzt der Verein "Freunde alter Menschen" an, über dessen Arbeit Sylvia Tiegs mit dem Vereinsgeschäftsführer Klaus Pawletko gesprochen hat.

Ein Teil der Arbeit bei "Freunde alter Menschen" e.V. sei die Akquise junger Freiwilliger, etwa zwischen 25 bis 35 Jahren, die Besuchspaten bei einem alten Menschen werden möchten. Dabei geht es um die Vermittlung einer Beziehung oder gar Freundschaft auf Augenhöhe zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen. Vorher wird aber geschaut: Passen PatIn und SeniorIn bezüglich räumlicher Nähe aber auch Interessen zueinander? Auch nach der ersten Begegnugn und darüber hinaus wird nachgehakt, ob das Paar zueinander passt.





Einsamkeit alter Menschen beginnt ab dem 75. Lebensjahr



Einsamkeit beträfe vor allem hochaltrige Menschen, die ihren 75. Geburtstag bereits gefeiert hätten. Bis zu diesem Zeitpunkt würde die Einsamkeit tendenziell etwas zurückgehen, denn viele hätten noch ihre Partnerin oder ihren Partner an der Seite, so Pawletko. Doch nach dem 75. Lebensjahr müssen viele ertragen, wie nicht nur Parterin oder Partner, sondern auch Freunde und Geschwister sterben. "Plötzlich sieht man sich dann alleine in der Welt und das ist für viele eine ganz krisenhafte Situation, weil die meisten nicht darauf vorbereitet sind", sagte Pawletko.

Wer weniger mobil ist, hat weniger soziale Kontakte





Einsamkeit und Pflegebedürftigkeit bedingten sich gegenseitig – und Einsamkeit mache krank, verkürze zum Beispiel die Lebenswerwartung. Dies sei sogar wissenschaftlich nachgewiesen, so Pawletko. Die Klienten von "Freunde alter Menschen" hätten bereits oft eine kleine Pflegestufe, seien nicht mehr besonders mobil. "Das hindert einen Menschen natürlich daran, neue Kontakte zu knüpfen", so der Vereinsgeschäftsführer. "Wenn man die Wohnung nicht mehr verlassen kann, ist die Gefahr, zu isolieren und dann auch zu vereinsamen, relativ groß."



Großes Interesse junger Menschen an Kontakt mit Hochbetagten





"Freunde alter Menschen" gibt es in vielen Ländern und das weltweit. Gegründet wurde der Verein vor 70 Jahren in Frankreich, das neueste Partnerland ist Rumänien. Dort wie auch in Polen sei der Verein "explosionsartig gewachsen", sagte Pawletko. Großen Enthusiasmus spüre man von der Seite der jungen Leute, die in den Verein drängen.



Pawletko selbst ist seit über 20 Jahren mit dabei. Vor seinem Eintritt war Pawletko Organisationsberater in städtischen Altenheimen. Damals entdeckte er den Verein – und wurde prompt Mitglied. Bis dahin hatte er sich gegenüber alten Menschen höflich und helfend verhalten, blieb damit aber auch auf Distanz. Begeistert hatte ihn schließlich die "Freundschaft auf Augenhöhe" mit alten Menschen, wie sie der Verein propagiert.