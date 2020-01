- Schauspieler August Diehl: "Eigentlich bin ich ein Komödiant"

Seit über 20 Jahren gilt August Diehl als Ausnahmetalent und Schauspielstar – und das nicht nur in Deutschland. Jetzt hat er mit Terrence Malick für "Ein verborgenes Leben" zusammengearbeitet. Kinoredakteur Alexander Soyez hat Diehl in der Kantine des Berliner Ensembles zum Interview getroffen.

Besessene, Gläubige, Märtyrer-Figuren – Schauspieler August Diehl sieht sich durch solche Zuschreibungen nicht richtig getroffen. Als Theaterschauspieler spiele er eine große Vielzahl an Rollen. Die Figur des "Besessenen" sei eher etwas, was man in ihn hineininterpretiere, so Diehl.



Wenn er mit neuen Regisseuren zusammenarbeite, frage er sie, welches Genre sie drehen – Diehl vergleicht dies mit dem Einstieg in eine Band, die einen bestimmten Musikstil spielt. Regisseur Terrence Malick sei ihm in der Zusammenarbeit als Fragender begegnet, der ihn in den Schaffensprozess seines Filmes aktiv eingebunden habe. Durch seine Mitwirkung trage man auch Verantwortung für die Realisation des Films, sagt Diehl.



Früher hätten deutsche Schauspieler durchaus den Wunsch gehabt, einmal in Hollywood zu drehen. Doch heute, so Diehl, sei das Hollywood-Kino schwächer geworden und die wichtigsten Vertreter kämen auch nach Deutschland. "Tarantino und Malick haben ihre Filme hier gedreht, das war früher nicht so", sagt der Schauspieler. Die deutschsprachigen Länder böten aber auch laut Diehl eine "Wahnsinnsvielfalt" an Schauspielerinnen und Schauspielern. Diese zeichneten sich vor allem durch Fleiß und genaue Durcharbeitung von Gelerntem an den Schauspielschulen aus. In Frankreich hingegen bewirke ein regelrechter Starkult, dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler eher auf ihre Öffentlichkeitsarbeit konzentrierten.