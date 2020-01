- Holocaust-Gedenken: Konservierung von Habseligkeiten

Margrit Bormann stammt aus dem Erzgebirge und konserviert seit neun Jahren die letzten Habseligkeiten der Gefangenen und Ermordeten des Konzentrationslagers Auschwitz. Dazu gehören etwa Kleidung, Schuhe, Zahnbürsten, Prothesen, Briefe, Geschirr oder Koffer. Dabei geht es nicht einfach um Museumsstücke, hat Margrit Bormann beim Besuch der Konservatorenwerkstatt erzählt.

Man müsse bedenken, dass die letzten Augenzeugen, die in Auschwitz gefangen waren, in den nächsten Jahren nicht mehr da sein werden. "Was aber bleibt, sind eben diese Gegenstände, die Relikte des Lagers, die dann diese Funktion zu 100 Prozent übernehmen werden. Und das können sie nur, wenn sie erstens da sind, und in diesem entsprechenden Zustand auch erhalten worden", so die Konservatorin.