- 80 Jahre Gauck: "Die Menschen sind zur Freiheit geboren"

Geboren in einer Diktatur, aufgewachsen in einer anderen, so beschreibt Joachim Gauck seinen Start ins Leben. "Geprägt hat mich, dass ich mich an eine Existenz als unfreier und ohnmächtiger Mensch gewöhnen sollte", sagt Gauck mit Rückblick auf seine Kindheit und Jugend in der ehemaligen DDR.

Damals seien die Bürger einer politischen Ohnmacht ausgeliefert gewesen. Besonders getroffen habe ihn der Widerspruch, "dass diese politische Ohnmacht das Leben in einer neuen politischen Gesellschaft" sein sollte. Doch er war immer anderer Meinung: "Die Menschen sind zur Freiheit und zur Eigenverantwortung geboren", betont er.

Kein Verständnis für DDR-Verklärung - aber für den Frust

Daher verstehe er auch nicht, warum die DDR heute oft verklärt werde. "Besonders wenn zum Beispiel so getan wird, als wäre die ehemalige DDR ein Sozialstaat gewesen." Für andere ehemalige DDR-Bürger zeigt er hingegen Verständnis. Denn besonders in der Umbruchszeit, habe es auch viele Verlierer gegeben: Das seien diejenigen gewesen, die nicht schuldig an der Diktatur waren. "Wenn die dann am Übergang verzweifelt sind und in Sinnkrisen verfallen sind, da habe ich tiefes Verständnis für", sagt er.

Gauck selber gehörte der Demokratiebewegung in der DDR an. Als gelernter evangelischer Pfarrer habe er auch mit seinen Predigten versucht, einen Beitrag zu leisten. "Ich habe versucht in der ganzen Zeit möglichst offen zu sprechen", betont er. Es sei ihm immer wichtig gewesen, dass auch die brisanten Themen – Menschenrechte, Umwelt und Frieden – immer eine Rolle spielten. Besonders in der Umbruchszeit sei es wichtig gewesen, den Menschen die Angst zu nehmen.

"Die wichtigste Zeit meines Lebens"

Die Wendezeit sei schließlich, eine der prägendsten Zeiten gewesen: "Zu spüren, wie eine unglaublich lange eingeübte Haltung von Anpassung und Gehorsam und Furcht, sich wandeln kann in eine Ermächtigung" – das sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen. Diese Stimmung und Befürwortung der Demokratie vermisse er heute immer mehr. "Eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent und mehr – wo ist das?" wirft Gauck auf.

Auf sein Leben blickt er zufrieden zurück: "Geboren in der Zeit der dunkelsten Diktatur, die es jemals in Europa gab. Aufgewachsen in einer anderen Diktatur, die finster genug war, um Diktatur genannt zu werden. Dies alles existiert in Europa nicht mehr", sagt Gauck. Er habe erlebt, dass sich schlimme Dinge zum Besseren wenden können.