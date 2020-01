- Yehuda Bauer: Warum Antisemitismus eine Gefahr bleibt

Yehuda Bauer ist am 6. April 1926 in Prag geboren als Martin Bauer. Seine Familie floh 1939 nach Israel.



Prof. Yehuda Bauer war bis 2000 Direktor des internationalen Forschungsinstitutes in Yad Vashem.

Seit 2000 ist er als wissenschaftlicher Berater in Yad Vashem tätig. Er ist außerdem emeritierter Professor für Zeitgeschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Berater der International Holocaust Remembrance Alliance.