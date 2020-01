- Cybex-Gründer: Kinderwagen ist ein modisches Accessoire

Für den Unternehmer Martin Pos gehen beim Kinderwagen Sicherheit und Design Hand in Hand. Dabei arbeitet der Cybex-Gründer und Vorstandschef von Goodbaby bereits an E-Kinderwagen. Über Pos' ungewöhnliche Karriere hat Wirtschaftsreporter André Tonn gesprochen.



Kinderwagen und Kindersitze für Autos sind quasi Lebensabschnittsgefährten, sagt Pos. Dabei wolle der Unternehmer die Eltern auch mit Design überzeugen. Denn Technologie sei trocken, aber "wenn man Eltern wird, dann ist man emotional." Die Kinderwagen von Cybex seien eine Kombination aus Sicherheit und Mode.

"Cybex ist ein Unternehmen, das extrem innovativ ist, was Technologien und Design angeht", sagt Pos. Dafür arbeite das Unternehmen nicht nur mit Ingenieuren zusammen, sondern gehe auch Kooperation mit Supermodels, Designern und Partnern wie Ferrari ein. Denn der Kinderwagen sei auch ein modisches Accessoire: "Ein Kinderwagen ist im Prinzip wie eine Handtasche, in der man das transportiert, was einem am wertvollsten ist."

Der Weg zur eigenen Firma

"Jede neue Innovation, die irgendwo auch spannend ist, teste ich auch selbst", sagt der Unternehmer. Bis er seine eigene Firma gegründet hat, war es ein langer Weg. In der 90er Jahren hat Pos in der Produktentwicklung, im Innen- und im Außendienst gearbeitet. Irgendwann ging es nur noch um Zahlen, damit war Pos unzufrieden. Seine Frau gab ihm den Anstoß: "Entweder ich suche mir einen andern Mann oder du änderst deine Einstellung und machst dein eigenes Ding." So gründete Martin Pos Cybex.

Fusion mit Goodbaby

Als sich der Mark massiv geändert hatte, ist Cybex mit dem chinesischen Unternehmen Goodbaby zusammengegangen. Durch die Fusion sollten Ressourcen zusammengesteckt werden und sich die Unternehmen gemeinsam unterstützen. "Das hat uns viel Stabilität und Rückenwind gegeben, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können", sagt Pos heute.



Heute ist der Österreicher Vorstandsvorsitzender eines chinesisch-deutsch-amerikanischen Unternehmens. Die Kunden seien international. Und für diese arbeite das Unternehmen an neuen Trends - wie etwa dem E-Kinderwagen, Sensoren oder automatischen Bremssystemen.