- Frankfurts Oberbürgermeister Wilke: "Die Unbeschwertheit ist weg"

Der gesellschaftliche Ton sei rauer geworden, so Wilke. Gerade die Sozialen Medien würden bei manchen Menschen eine Seite hervorbringen, die man im Alltag oder im direkten Kontakt eher unterdrücke. Dabei habe auch das Maß an verbalen Beleidigungen definitiv zugenommen, sagte Wilke. Er erlebe dies in seiner offenen Sprechstunde, wo Menschen plötzlich aggressiv würden. Aber auch sein Umzug in der Stadt hatte damit zu tun, dass er vor seiner eigenen Haustür belästigt wurde.



Mehrfach wurde Wilke zudem schon körperlich bedroht – seien es Schläge oder gar Morddrohungen mitten auf der Straße. Die Fälle hat er zur Anzeige gebracht, an der Ermittlungsarbeit der Polizei habe er nichts auszusetzen, so der Politiker. Dennoch: Ein übler Beigeschmack bleibt, besonders nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder den Rücktritten von Bürgermeistern anderer Städte. Bedrohungen nehme man heute viel ernster und beziehe früher die Polizei mit ein, so Wilke. Er und sein Team achteten darauf, dass potentielle Gefahrensituationen erst gar nicht einträten. Die Unbeschwertheit seiner Arbeit, beispielsweiese mit dem Fahrrad zu Terminen zu fahren, sei endgültig fort.



Menschen, die ihm gegenüber übergriffig würden, seien entweder stark alkoholisiert oder wirkten auf ihn sehr unzufrieden mit ihrer Lebenswelt, sagte der Politiker. Oft könnten seine Kritiker aber gar nicht genau benennen, was sie stört – eher handele es sich um eine diffuse Frustlage, so Wilke. Wenn der Oberbürgermeister wütende oder beleidigende Briefe und E-Mails erhält, suche er auch mal die Leute persönlich auf und komme mit ihnen ins Gespräch. "Das ist auch eine spannende Erfahrung, aber bisher ein durchweg positive", so der Politiker.