- Gemüseforscher: Viele Gemüse sind frosthärter als bekannt

Den Winter übersteht nicht nur Kohl, das sagt Landwirt Wolfgang Palme. Der gemüsebauliche Forscher sieht neue Chancen für eine ressourcenschonende Landwirtschaft und mehr Frische in der kalten Jahreszeit. Wirtschaftsredakteur Gerd Dehnel hat mit ihm darüber gesprochen.

Durch einen Zufall ist Wolfgang Palme darauf gestoßen, dass viele Gemüsesorten "wesentlich frosthärter sind als es ihnen die Fachliteratur zugesteht." Der Landwirt hat es nicht mehr geschafft vor dem Wintereinbruch eine bestimmte Asiakohlsorte zu ernten. Laut Fachliteratur hätte diese nicht überleben können. Der Kohl "hat aber den Fehler gemacht und hat die Literatur nicht gelesen", erklärt Palme. Der Kohl überstand den Winter.

Seitdem forscht der Landwirt auf dem Gebiet. Inzwischen hat er 77 Gemüsearten dokumentiert, die auch im Winter geerntet werden können. Dazu gehören etwa Radieschen oder Karotten. "Es geht darum, die Frische in den Winter zu bringen."

Ressourcen schonen durch neue Anbaukonzepte

Das Gemüse im Winter kommt bisher häufig aus südlichen Ländern oder aus Gewächshausanlagen. Das sollen neue Anbaukonzepte ändern. "Wenn wir die biologischen Potentiale der Pflanzen nicht nutzen, dann zahlen wir mit der Technik einen extremen Preis", sagt Palme.

Viele Foliengewächshäuser stehen über den Winter leer. Diese könnten in dieser Zeit für frostharte Gemüsesorten genutzt werden. Dadurch sei sein Anbaukonzept auch wirtschaftlich. Denn beim Ganzjahresgärtern gehe es darum, Platz und Zeit zu nutzen.

Verbraucher und Landwirte zusammenbringen



Mit dem Projekt City Farm in Wien versucht der Forscher, Menschen Anteil daran zu geben, wie Gemüse wächst. Denn Landwirte und Kunden müssten mehr miteinander kommunizieren, so Palme.

Außerdem sei das Konzept vom Wintergemüse auch für Hobbygärtner geeignet. Sein Motto laute: "Der kleinste Garten ist ein Topf". So könne man selbst vom Balkonkasten ernten, auch wenn dies für eine Vollversorgung nicht reiche. "Tisch und Beet sind reicht gedeckt auch in dieser sogenannten toten Saison.



Sei Anbaukonzept propagiert Wolfgang Palme in dem Buch "Ernte mich im Winter".