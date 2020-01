- "Beethoven steckt voller Wutausbrüche"

Einer der besten Geiger in Deutschland ist Christian Tetzlaff. Zum Start in das Jahr der Violine wird er am Sonntag in der Philharmonie Kammermusik von Beethoven spielen. Kulturreporter Hans Ackermann hat mit dem Wahlberliner und Vater von drei Kindern über den Sinn dieser Aktion und über den Jubilar dieses Jahres, über Beethoven gesprochen.

Die Geige gehört zu den beliebtesten Instrumenten bei Musikschülern. Sie wird auch fast überall in der klassischen Musik gebraucht. Und wo sie dabei ist, ist sie wichtig. Trotzdem haben sich die Landesmusikräte entschieden, die Geige 2020 zum "Instrument des Jahres" zu machen. Mit dieser Aktion sollen eigentlich die Mauerblümchen unter den Musikinstrumenten ins Licht gerückt werden.

Doch Christian Tetzlaff freut sich über die Wahl: "Für mich ist die musikpädagogische Aspekt enorm wichtig. Immer wenn ich in Schulklassen gehe, merke ich auch, welch eine schiere Freude die Tonerzeugung machen kann bei den Kindern." Viele würden ja zum ersten Mal in ihrem Leben eine Geige sehen. Tetzlaff ist Teil des Projekts "Rhapsody in School“. Zuletzt war er in der Schule seines Sohnes. "Das macht mir unheimlich Spaß wie unmittelbar man Kinder ansprechen kann, vor allem mit Bach", sagt Tetzlaff. Da merke man, welche Faszination von so etwas ausgehe.

"Jede Stradivari klingt vollkommen anders"

Seine letzten drei CDs (Beethoven, Bach, Bartok) hat Tetzlaff mit einer modernen Geige eingespielt, ein sehr lautes Instrument, das gleichzeitig die Möglichkeit biete "ganz langsam und leise anzufahren“. Worin liegt der Unterschied zu einer alten Geige, beispielsweise einer Stradivari? Das könne man nicht kategorisieren. "Jede Stradivari klingt vollkommen unterschiedlich", sagt Tetzlaff. Sobald man denke, man höre eine Stradivari, dann bekommt die Geige auch mehr Tiefe, mehr Klang, mehr Farben. Das habe man dann bei einer modernen Geige nicht. "Das liegt auch daran, dass unser Ohr ein sehr psychologisches Instrument ist", meint Tetzlaff. Er selbst brauche ein Instrument, mit dem er Bach und Bartok spielen könne, ohne dass er wechseln müsste.

Und Beethoven. Tetzlaffs Langspieler zu Beethoven war sehr erfolgreich. Worauf kommt es an bei diesem speziellen Konzert? "Das zuzulassen, dass er wirklich tiefe Wutausbrüche hat, die ganze Zeit." Es gebe dort unvermittelte Übergänge von Fortissimo zu Piano Dolce. Erst zum Ende des Satzes würde dieser Kontrast aufgelöst. "Und dafür brauche ich jemand, der bereit ist, exzessiv zu musizieren", sagt Tetzlaff über das Zusammenspiel mit dem Orchester. Für ihn ergibt sich zwangsläufig aus den Noten eine Geschichte.

Ein Solist, der sich nicht in den Vordergrund drängt



Die Geige ist ein sehr zentrales Instrument in der klassischen Musik. Für Tetzlaff rührt die Popularität vor allem durch die stimmliche Ähnlichkeit her. Die sei nun mal beim Klavier nicht so stark gegeben. Er selbst steht bei einem kleinen finnischen Label unter Vertrag. Woher das komme? "Ich war nie attraktiv genug für die großen Plattenfirmen", sagt Tetzlaff. Er sei sehr glücklich, dass er dort alles machen könne, was er möchte.

Tetzlaff ist zwar einer der besten deutschen Geiger, aber beileibe nicht einer der bekanntesten. Er ist keiner der "da vorne steht und dominieren muss", wie er selbst sagt. Oder mit erstaunlicher Garderobe auf die Bühne geht. Es klingt fast schon bescheiden, wenn er sagt: "Auch bei den großen Stücken gehört man mehr ins Orchester, möglichst im engen Verbund mit dem Dirigenten, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, das alles, was der eine spielt wichtig ist und das andere nur Begleitung ist."