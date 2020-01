imago/Rolf Zöllner Bild: imago/Rolf Zöllner

- "Die Angst vor der Stasi war Vergangenheit"

Es war ein Schlüsselmoment der Revolution in der DDR vor 30 Jahren: Der Abend, an dem Bürger das Zentrum des einst allmächtigen Staatssicherheitsdienstes eroberten, um zu verhindern, dass Akten vernichtet werden. Stephan Konopatzky war beim "Sturm auf die Normannenstraße" in Berlin-Lichtenberg dabei.



Am 15. Januar 1990 wurde das Ende der DDR-Geheimpolizei besiegelt. Stephan Konopatzky, geboren 1963 in Ost-Berlin, war damals beim Sturm auf das Zentrum der Stasi dabei und arbeitet heute in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Wie kam es, dass er an diesem Tag vor Ort war? Es herrschte ausgelassene, fröhliche Stimmung "Ich habe es über das Flugblatt des Neuen Forums, das ich in einer Straßenbahn irgendwo in Köpenick in die Hand gedrückt bekam, erfahren. Hinzu kam, dass ich selbst in der Normannenstraße gelebt habe zu der Zeit", erzählt Konopatzky. Für ihn gab es also eine örtliche Verbindung zur Zentrale. Bei dem Sturm selbst hatte Konopatzky eine Spraydose dabei und die habe er auch benutzt. Die Stimmung vor dem Eingang der Stasi-Zentrale beschreibt er als "sehr ausgelassen und fröhlich". Es sei zu keiner Zeit berückend oder von Angst geprägt gewesen, so Konopatzky: "Es war Januar 1990. Die Angst vor der Stasi war Vergangenheit." Es sei auch ein gewisser Anachronismus gewesen, dass da Leute noch arbeiteten. Die Mauer sei schließlich schon seit zwei Monaten offen gewesen. Vermutlich wäre das Gelände gestürmt worden Mehrere Tausend Menschen hatten sich an diesem Tag in der Normannenstraße versammelt – überwiegend Berliner, um zu verhindern, dass die Staatssicherheit ihre Akten im großen Stil vernichtet. Irgendwann beugte sich die Behörde dem Druck der Menschen, die Türen gingen auf. "Aber ich glaube, dass das Gelände gestürmt worden wäre, hätte man die Türen nicht aufgemacht. Es waren einfach zu viele Leute. Die wären nicht mehr gegangen", erzählt Konopatzky.

