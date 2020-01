- "Zwänge sind wie ein Kobold im Kopf"

"Für mich soll es Neurosen regnen - mein Leben mit Zwangsstörungen". So heißt ein Buch des Berliner Autors Peter Wittkamp, der diesen Dämonen zum Glück mit viel Humor begegnet. Denn wer Wittkamps Tweets unter dem Namen "Diktator" verfolgt oder wer sich an die BVG-Kampagne 'Weil wir dich lieben' erinnert, die Wittkamp betreut hat, der merkt: Dieser Mann mag ja gewissen Zwängen unterliegen, aber er lässt sich nicht unterkriegen. Mit ihm spricht Inforadio-Redakteur Christian Wildt.

Wittkamp weiß, worüber er schreibt. “Mit 17 fing‘s bei mir mit dem Waschzwang, mit dem Händewaschen an. Irgendwann habe ich das abgelegt, und trotzdem begann damit meine Karriere als Zwangskranker“, erzählt der Autor im Gespräch mit Christian Wildt. Ein Dorn im Auge sind ihm flirrende Luftzustände, bei denen er sofort Angst vor einer Gasexplosion bekommt. “Wenn irgendwas flirrt in der Stadt habe ich Angst, dass etwas passiert und will das verhindern. Wenn zum Beispiel im Winter Hitze aus einer Bäckerei steigt, gehe ich hin und rieche mal und frage auch nach. Ich sehe Gespenster“, fasst der Autor zusammen.

Auch bei Löchern oder Gegenständen auf Rad- und Gehwegen setzt sich bei Wittkamp der Zwangsgedanke in Gang. "Wenn ich irgendwo Pflastersteine sehe, denke ich sofort, da fährt nachts jemand drüber und bricht sich das Genick. Dann gehe ich zurück und gucke 200 Meter vorher, war da wirklich was? Ich sehe auch hier Gespenster und übertreibe das dann deutlich." So wie an jenem Tag, an dem er von einem Handwerker über das Onlineportal 'Myhammer' ein Loch am Paul Lincke-Ufer zubetonieren ließ. "Auf das Ordnungsamt wollte ich nicht warten, und das selbst zu übernehmen war mir zu peinlich. Zwangsstörungen sind den Betroffenen immer peinlich. Und so hat der Handwerker das Loch für 150 Euro gestopft."