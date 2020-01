- Ohne Misstrauen geht es nicht: Faszination Fälschung

Hubertus Butin ist Kunsthistoriker. Mittlerweile wird er als Experte vor Gericht geladen, um millionenschwere Fälschungen zu entlarven. Hinter einem erfolgreichen falschen Gemälde stehe aber nicht nur der Fälscher, sondern fast das ganze Kunstgewerbe, erzählt er Barbara Wiegand im Interview.

Bis zu eine Million Euro sollte ein Bild von Gerhard Richter beim Auktionshaus Christie’s in New York einbringen. Dann hat sich herausgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Berliner Galerist Michael Schultz soll sie in Umlauf gebracht haben. In diesem Jahr steht der Prozess an.

Im Prozess gegen Michael Schultz wurde Hubertus Butin als Experte hinzugezogen. Die Fälschung von Richters Gemälde sei beides – gut und schlecht. "Er hat die Farben ganz gut getroffen, er hat die Grundstruktur ganz gut getroffen. Aber im Detail musste er scheitern", sagt Butin.

Unmöglich zu fälschen

Man könne ein solches Bild nicht wirklich perfekt kopieren. Der Zufall spiele bei der Technik eine große Rolle. Das Bild sei nicht einfach per Hand gemalt worden, sondern mit Hilfsmitteln, die nie genau die gleichen Ergebnisse erzielen könnten.

Eine Besonderheit bei dieser Fälschung: Der Originalkünstler lebt noch. "Damit ist der Fälscher ein großes Risiko eingegangen", meint Butin. Doch auch in der Vergangenheit hätten sich die Fälscher vom lebenden Original nicht abhalten lassen.

Ein wesentliches Merkmal bei Richters Fälschung sei auch der Keilrahmen gewesen, erklärt Butin. Dort befand sich ein Öko-Siegel, das so erst seit 1989 vergeben würde. "Das Bild ist aber von 1989", sagt Butin.

Bei Fälschungen würde zwischen Ident- und Stilfälschungen unterschieden. Während sich eine Identfälschung ein Originalbild eines Künstlers zur Vorlage nimmt, werde bei der Stilfälschung nur die Malart des Künstlers imitiert – "da braucht der Fälscher einfach nur ein gewisses Geschick."

Kunstsoziologie

Butin selber arbeitet an einem Buch über Kunstfälschungen. Dafür habe er keinen narrativen Weg gewählt: "Ich habe versucht ein kunstsoziologisches Buch zu schreiben", erklärt der Kunsthistoriker. Darin untersucht er verschiedene Gruppierungen, die mit Fälschungen zu tun haben. "Das sind eben nicht nur die Fälscher", betont Butin. Dazu gehörten genauso auch die Kunsthändler, Auktionatoren, Gutachter, Sammler, Museumsdirektoren oder Künstler selber.

Es reiche nicht aus, Fälschungen bloß als Produkte von Kriminellen zu betrachten. "Fälschungen entstehen ja nicht jenseits oder unabhängig von gesellschaftlichen Strukturen und Interessen", sagt Butin.

"Das Begehren der Kunstsammler ist natürlich sehr groß auf dem Kunstmarkt und das motiviert wiederum die Fälscher sehr", so Butin. Die Kunstfälschung sei zu eines der größten Probleme im gegenwärtigen Kunstbetrieb geworden. Die Anzahl der Fälschungen steige immer weiter an. "Es ist natürlich erschreckend, weil die Anzahl der Fälschungen ist natürlich sehr, sehr groß."