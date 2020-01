- Nachama: Gemeinsam an Missständen zu arbeiten, ist unsere Aufgabe

Andreas Nachama hat als Direktor der Stiftung Topographie des Terrors in den Ruhestand gegangen. Über sein Wirken in Berlin und wie es sich als Jude in der Hauptstadt lebt, hat Nachama mit Ulrike Bieritz gesprochen.



Andreas Nachama ist Publizist, Historiker, Rabbiner und war langjähriger Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Fast alles was er tue – ob in Sachen Kultur, Bildung, Religion oder Vermittlung – sei auch sein Hobby, sagte Nachama. So habe er in den letzten Dezembertagen 1979 vom Gestapo-Gelände in der heutigen Niederkirchnerstraße - heute die Topographie des Terrors - erfahren. Sein Mitwirken habe dazu beigetragen, dass das Kapitel des NS-Staates bei der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 nicht einfach im Feiertrubel unterging, sagt Nachama.



Der gebürtige Berliner ist das Kind Holocaust-Überlebender. Allerdings haben seine Eltern wenig über ihre Erfahrungen im Nationalsozialiusmus mit ihm gesprochen: "Ich wusste von denen wenig." Seine Mutter versteckte sich in Deutschland, sein Vater überlebte sowohl die Konzentrationslager Auschwitz als auch Sachsenhausen.



Die Topographie des Terrors sei nur ein Beispiel für die anhaltende Gegenwart des NS-Regimes. Auch andere beschädigt belassene Orte wie die Ruine des Anhalter Bahnhofs oder die Gedächtniskirche mahnen an diese Zeit. Aber: "Die Topographie ist keine Gedenkstätte, sie ist ein Lernort", sagt ihr langjährige Direktor Nachama. Die Strukturen, die das NS-Regime begünstigt haben, seien weder vor unserer Haustür noch in der Welt gänzlich verschwunden. Die Topographie mahne auch als Beispiel, was Ungleichheit, Verfolgung und Mord auslösen können.

Zur Person: Andreas Nachama

- 1951 wurde Andreas Nachama als Sohn von Holocaust-Überlebenden in Berlin geboren. Seine Mutter hat den Zweiten Weltkrieg versteckt in Berlin überstanden, sein Vater, der Kirchenmusiker Estrongo Nachama, wurde aus Thessaloniki nach Auschwitz deportiert und überlebte nicht nur dort, sondern auch später im Konzentrationslager Sachsenhausen.



- Von 1972 bis 1981 studierte Nachama an der FU Berlin Geschichte und Judaistik.

- Von 1980 bis 1993 war Nachama leitender Mitarbeiter bei den Berliner Festspielen. Unter anderem betreute er die Öffentlichkeitsarbeit der Berliner 750-Jahr-Feier 1987.



- Seit 1987 leitet Nachama die Dauerausstellung Topographie des Terrors in Berlin, seit 1994 ist er geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des Terrors.



- Von 1992 bis 1999 war Nachama als künstlerischer Leiter der Jüdischen Kulturtage in Berlin tätig.



- Von 1997 bis 2001 war er Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und zugleich Mitglied des Direktoriums des Zentralrates der Juden in Deutschland.



- Im Jahr 2000 wurde er in New York zum Rabbiner ordiniert und ist ehrenamtlich in der liberalen Synagogen-Gemeinde Sukkat Schalom tätig.



- Nachama wurde im Mai 2015 in die Antisemitismus-Kommission der Bundesregierung berufen.



- Rabbiner Nachama ist seit Mai 2016 jüdischer Vorsitzender des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.



- Seit 2019 leitet Nachama die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschlands.