- Straßenchor: "Es funktioniert, weil ich meine Sänger nicht als Klienten sehe"

Im Berliner Straßenchor singen Leute, die "ein Ding weghaben", wie die Sänger selbst sagen. Gegründet hat ihn der Pianist Stefan Schmidt. Warum er auch nach zehn Jahren dieses Projekt unterstützt, hat er Anke Burmeister erzählt.



2009 hat der Pianist Stefan Schmidt den Berliner Straßenchor gegründet - heute sagt er: "Ich kann einfach nicht aufhören." Die Wirkung auf ihn und auch auf die Sängerinnen und Sänger - darunter Menschen ohne Wohnung und mit psychischen Problemen - sei enorm. "Es ist meine humanistische Grundüberzeugung, etwas tun zu müssen."

Die Geschichten geben Schmidt recht: Eine Frau etwa lebte auf der Straße und nahm Drogen, dann hat sie Abitur gemacht und wird ein Studium beginnen. "Viele von damals haben wieder Arbeit gefunden." Andere sind wieder abgestürzt. Ein Sänger etwa sagte zu Schmidt: "Der Chor hat mir das Leben gerettet."

Der Chor als Lebenshilfe

Woran das liegt? "Das kann nur funktionieren, wenn ich meine Sänger nicht als Klienten sehe, sondern als Laiensänger. So wie in einem anderen Chor auch", sagt der Pianist. "Das haben sie gespürt, dass sie ernst genommen werden." Ein Teil des Erfolgs sei, dass sich die Sängerinnen und Sänger nicht behandelt fühlten wie bei einem Therapeuten, sondern sich Kraft holten.

Alles begann vor zehn Jahren, als Schmidt ein begabtes Mädchen in der Berliner Bahn singen hörte und dachte: "Aus dem Mädchen wird nie etwas werden." Letztlich hat die Filmproduktionsfirma Ufa Räume gestellt und das Casting sowie die Proben und Auftritte filmisch begleitet.

Eine Hymne von Nena

Das Lied "Wunder geschehen" von Nena spielte von Anfang an eine große Rolle bei den Proben und den ersten Auftritten: "Das ist eigentlich unsere Hymne. So fing alles an", erinnert sich Schmidt.

Schmidt selbst denkt nicht ans Aufhören. Weil er keine Kinder habe, habe er Zeit für ein solches intensives Ehrenamt, sagt der Musiker. "Unsere Gesellschaft braucht mehr Solidarität."