- Ingmar Stadelmann: "Scheitern gehört bei Comedy dazu"

Seit Herbst ist Ingmar Stadelmann das Gesicht der rbb Abendshow. Im Inforadio spricht er darüber, wann die Show ein Selbstläufer ist und wo die großen Herausforderungen liegen, jede Woche zu liefern.

Das Schöne an Berlin ist für Ingmar Stadelmann, dass der Input relativ hoch ist: "Es passieren ständig irgendwelche Dinge." Wenn etwa der Unternehmer Elon Musk ankündigt, eine Gigafabrik zu eröffnen, "dann haben wir im Prinzip eine halbe Stunde Programm voll", sagt der Comedian. So stelle er sich etwa Elon Musk auf einem Berliner Bürgeramt vor.

"Am Ende entscheide ich"

Die Sendung entsteht in redaktioneller Vorarbeit, Stadelmann entscheidet am Ende, welche Themen in die Sendung kommen und welche nicht: "Denn am Ende bin ich das, der seine Fresse in die Kamera hält." Der Comedian betont, dass er und das Team sich schnell aufeinander eingegroovt haben.

Ernste Themen mit Comedy aufgelöst

Die Herausforderung an der Sendung sei, wenn in einer Woche nichts passiere. An der rbb Abendshow schätze er, dass er sowohl Standup mit aktuellen Themen verbinden könne, als auch Platz für Talks zu ernsten Themen habe. So sei das etwa gewesen, als die Comedyfrau Idil Baydar in der Sendung über Todesdrohungen gesprochen habe. Auf die Frage, ob man darüber lachen dürfe, sagt Stadelmann: "Für mich ist es Ende die einzige Möglichkeit, das Ventil aufzumachen und Druck abzulassen."

Wenn Pointen versanden

Ingmar Stadelmann bringt neben der Abendshow in Radio- und Bühnen-Programmen politische Satire. Ob ein Witz zünde, entscheide sich erst vor Publikum. "Scheitern gehört bei Comedy dazu", sagt der Künstler. So verdonnern vielmehr Pointen als treffen. "Wenn man immer treffen und gewinnen möchte, dann ist Comedy das falsche Business."