- Ulf Morling: Vom Ku'damm-Raser bis zu den Hells Angels

Seit Jahrzehnten berichtet Ulf Morling aus den Gerichtssälen der Hauptstadt. Im Interview blicken wir mit dem rbb-Gerichtsreporter zurück auf die wichtigsten Prozesse des Jahres. Besonders mitgenommen hat dabei Morling der Unfalltod des kleinen Konstantin.



Gangster, Ganoven und Betrüger sind alltäglicher Umgang des rbb-Gerichtsreporters Ulf Morling. Und natürlich auch die Unscheinbaren, die Sünder mit bürgerlicher Fassade: Menschen, die raffgierig sind, tückisch oder einfach mal durchdrehen: Wenn nun alle schließlich vor dem Kadi landen, beginnt Morlings Arbeit. Wir haben uns über die Berliner Prozesse des vergangenen Jahres mit Ulf Morling unterhalten.

Der schockierende Unfalltod des kleinen Konstatin

Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern nehmen nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch zu. Ulf Morling ist da besonders der Fall des siebenjährigen Konstantins im Gedächtnis geblieben. Ein klassischer Fall von einem Unfall durch einen rechtsabbiegenden LKW. Besonders bitter: Der Fahrer sah beim Abbiegen an einer Ampel nicht mal in den Seitenspiegel und überrollte den kleinen Radfahrer. "Das sind die Fälle, die am schlimmsten sind", sagt Morling. Der Fahrer kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Eltern waren als Nebenkläger aufgetreten. Sie konnte dadurch an der Prozessvorbereitung aktiv teilnehmen und so vielleicht auch das Geschehene verarbeiten, meint der Gerichtsreporter.

In einem Verfahren aus dem Jahr 2019 gab es aber auch ein wegweisendes Urteil. Der "Ku’damm-Raserprozess" am Berliner Landgericht. Da wurde eine unbeteiligte Person getötet. Die Richter entschieden letztlich: das war Mord. Aber: "Das Urteil liegt noch beim Bundesverfassungsgericht und es könnte wieder zurückkommen und noch einmal verhandelt werden." Richtungsweisend ist es für Morling aus dem Grund, weil es in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein geschaffen habe, dass das Rasen nicht nur eine fahrlässige Tötung ist, sondern dass man das als Mord ahnden kann.

Hells Angels-Prozess mit absolutem Novum

Neben Verkehrsdelikten sorgen vor allem die Verfahren aus den dunklen Ecken der organisierten Kriminalität für Aufsehen. Da gab es beispielsweise den „Hells Angels“-Prozess - fünf Jahre wurde hier prozessiert. Es ging um einen Mord in einem Wettbüro in Reinickendorf. Dort wurde ein junger Mann erschossen und es kam zu einer lebenslangen Verurteilung von acht Personen, obwohl nur einer geschossen hatte. Warum? "Das große Glück war, dass man Videos der Tat hatte und dass ein führendes Mitglied der Hells Angels aussteigen wollte. Das war ein absolutes Novum", sagt Morling. Die Beharrlichkeit der Staatsanwaltschaft und die politische Unterstützung haben dieses Urteil für ihn letztlich möglich gemacht.



Aktuell läuft ein anderes spektakuläres Verfahren zur Bandenkriminalität. Der Diebstahl einer riesigen Goldmünze aus dem Bode-Museum. Hier war mutmaßlich ein arabischer Clan beteiligt. Leider ist dieses Verfahren laut Morling für die Beschuldigten eher eine Art "Happening". "Sollten die Angeklagten freigesprochen werden, dann würden sie in ihrem Clan wohl als Helden gefeiert werden", sagt Mohrling.

Manchmal fehlt den Behörden die nötige "Menpower"

Es gibt aber auch die scheinbar einfachen Fälle, wie etwa das jemand einem anderen ins Ohr beißt, weil der Gegenüber ihm einen Parkplatz weggenommen hat. Verzweifelt man da manchmal an der Intelligenz oder der Moral der Menschheit? "Aboslut", sagt Morling. "Man hat aber das Gefühl, dass manchmal nicht mit der nötigen 'Menpower' an das Schicksal von Menschen rangegangen wird."

Es müssten immer die Verfahren eines Rechtstaates erfüllt werden, gerade dort, wo es um Missbrauch geht. Hier würden Urteil häufig viel zu spät gefällt dauern. Der Zeitraum zwischen Tat und Sühne sei häufig einfach zu lange.