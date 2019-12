- Thomas Ostermeier: Solidarität und künstlerische Koalitionen gegen Rechts

Die Berliner Schaubühne ist auch in dieser Saison wieder das bestbesuchte Theater der Stadt. Ute Büsing spricht mit Theaterleiter Thomas Ostermeier über Neuzugänge und Abgänge - und die Bedrohung von rechts.

Gebangt hat der Regisseur zuletzt mit dem Verfahren rund um das Stück "Vier" von Falk Richter, in dem AfD-Politiker mit ihrem Gesicht und Auszügen aus ihren Reden zitiert werden. Die Gerichte haben aber entschieden, dass hier die Kunstfreiheit gelte, was ihn "beruhige", so Ostermeier.



Denn "ab dem Moment, wo die Gewaltenteilung nicht mehr funktiniert, wird es besonders gefährlich", so der Schaubühnen-Intendant. Dagegen wappne man sich am besten mit "Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung." Ebenso brauche es Solidarität sowie Koalitionen in der Gesellschaft. Beispielsweise hätten sich verschiedene Kulturinstitutionen im Kulturbündnis "Die Vielen" zusammengeschlossen, um gegenüber Angriffen von Rechts zusammenzustehen.



Politische Verschiebungen auf der Bühne

Ebenso gebe es neue intellektuelle Impulse durch Autoren und Denkerinnen wie Édouard Louis, Didier Eribon und Annie Ernaux, die alle bereits mit der Schaubühne Kontakt hatten. Es seien Persönlichkeiten, so Ostermeyer, die für die Frage der sozialen Gerechtigkeit einstehen und aus Milieus erzählen, in denen es eine politische Verschiebung von links nach rechts gegeben habe, so Ostermeyer.



Ein Stück wie "Rückkehr nach Reims" von Didier Eribon habe schon einen gewissen "Punch", so der Regisseur, wenn man es in unterschiedlichen Ländern aufführe und dort in die lokalen Gegebenheiten verwebe. Dabei zeige sich: "Ganz Europa hat dieses Problem", so der Regisseur. Gemeint ist der Rechtspopulismus und die rechte Mobilisierung randständiger und abgehängter Milieus.



Für 2020 gibt es zahlreiche Pläne an der Schaubühne: Ensemble-Mitglied Lars Eidinger will zusammen mit dem bildenden Künstler John Bock eine Neuinterpretation von Ibsens "Peer Gynt" bearbeiten. Autor und Regisseur Marius von Mayenburg wird ein neues Stück verfassen und zur Uraufführung bringen. Das F.I.N.D.-Festival wird weitergeführt und vergrößert werden. Zudem sei das Festival durch eine Förderung für vier Jahre gefestigt worden. Auf die Bühne gebracht werden zudem Romane von Anna Gien und Marlene Stark ("M.") sowie Sarah Kohm. Mit dem Neuzugang Joachim Meyerhoff wird es Anfang Mai eine Zusammenarbeit geben. Schauspielerin Nina Hoss kümmere sich mittlerweile um ihre internationale Filmkarriere und pausiere ihr Engagement. Herbert Fritsch habe sich aus persönlichen Gründen, die er selbst aufklären will, von der Schaubühne zurückgezogen.