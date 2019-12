imago/photothek Bild: imago/photothek

Fr 13.12.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Sigrid Nikutta: Der Abschied von der BVG

BVG-Chefin Sigrid Nikutta stand zehn Jahre lang als Vorstandschefin an der Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe. Nun verlässt sie das Unternehmen. rbb-Reporter Thorsten Gabriel hat mit der promovierten Psychologin über ihre BVG-Zeit gesprochen.

Sie war eine BVG-Chefin mit ganz eigenem Profil - und mit dem typischen Schal im U-Bahn-Design "Urban jungle". Sigrid Nikutta verlässt zum Jahresende die BVG Richtung Deutsche Bahn. Dort wird sie künftig für die Güterverkehrssparte verantwortlich sein. Thorsten Gabriel hat mit ihr über die Zeit bei der BVG und ihr Verhältnis zum "Urban Jungle"-Muster gesprochen. rbb: Frau Nikutta, seit dem Abend des 30. Oktober leben Sie wie in einer Art Zwischenwelt. Da hat der Aufsichtsrat der Bahn entschieden, Sie sollen künftig die Güterverkehrssparte verantworten. Gleichzeitig bedeutet das, es ist ein Abschied von der BVG. Ist das seit dieser Zeit so ein Leben mit dem Blick nach vorn und wenn irgendwas noch ansteht in der BVG, dann hakt man das eigentlich gedanklich schon ab. Oder muss man doch mit dem ganzen Kopf jetzt in der derzeitigen Position sein? Sigrid Nikutta: Ich habe das absolute Gefühl eines Endspurtes. Seitdem es klar war, dass ich die BVG verlasse, habe ich mir ein rotes Buch zugelegt, wo ich sofort angefangen habe, reinzuschreiben, was ich unbedingt noch erledigen muss. Die Liste ist immer länger geworden, und entsprechend fühle ich mich auch. Denn ich habe ganz viele Themen, wo ich sage, das will ich jetzt noch machen. Was steht an oberster Stelle in dem roten Buch? Ganz als erstes in dem roten Buch stand: Übergabe. In dem Falle an meinen Betriebsnachfolger. Und dann stehen dort ganz viele Unterpunkte, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich alles noch sagen muss, was ich noch an Vorgängen übergeben muss oder auch an Gedanken, wo ich denke, dass hätte ich gemacht, wenn ich jetzt dageblieben wäre. Wenn Sie in diesen Tagen nach Ihrer Bilanz gefragt werden, dann nennen Sie meistens zwei Sachen: Einerseits, Sie haben die BVG wirtschaftlich auf Kurs gebracht und zum anderen aus der BVG ist ein cooles Unternehmen geworden. Wenn Sie aber kritisch zurückblicken, wo sind sie auf Granit gestoßen? Wo sind Sie gescheitert? Was hätten Sie gern hingekriegt, aber haben es am Ende eben doch nicht geschafft? Wo ich mir rückblickend denke, da hätte ich vielleicht noch intensiver reingehen sollen, ist das Thema Busbeschleunigung. Das war immer ein Thema gewesen. Aber da gab es immer ganz viele Gründe, die dazu führten, dass es nicht so effektiv umgesetzt werden konnte. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich heute sagen, man muss ganz viele kleine Schritte machen. Damit haben wir irgendwann angefangen und haben gesagt, lasst uns jede Linie angucken - beim Bus, bei der Straßenbahn und jede einzelne Linie beschleunigen.

Ist das Thema Busbeschleunigung ein gutes Beispiel für ein Thema, bei dem Sie vielleicht gesagt haben, warum muss ich bei einem Unternehmen arbeiten, in das die Politik so viel reinredet? (lacht) Das ist es nicht. Aber an diesem Beispiel habe ich gelernt, wie komplex vermeintlich einfache Sachverhalte sind. Sie denken sich als Normalbürgerin und Normalbürger, da ordne ich das an irgendeiner Stelle an und dann wird das gemacht. Nein, denn sie müssen jede Ampel einzeln anfassen. Jede einzelne Kreuzung muss sich genau angeguckt werden. Da muss es teilweise Gutachten geben, beispielsweise über die Auswirkungen für den Individualverkehr. Es ist also ein unglaublich komplexer Vorgang. Ob er so komplex sein muss, frage ich mich auch manchmal. Aber es ist im Moment die heutige Realität, und das beschleunigt die Dinge zumindest nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, die Bilanz fällt ja positiv aus. Aber wir wissen alle die Probleme, die es auf der Schiene zum Teil gibt: Die U-Bahn-Wagen, die zu spät bestellt wurden. Da wäre man früher dran gewesen, wenn vielleicht die BVG oder auch namentlich Sie bei der Politik früher Krach geschlagen hätten. Ich bin eigentlich eher dafür bekannt, manchmal etwas zu krawallig zu sein, denn zu ruhig. Sie können mir glauben, dass es im Hintergrund darüber eine Menge Diskussionen gegeben hat. Aber Fakt ist auch, alles, was wir bestellen, muss ja auch bezahlt werden oder muss finanziell gedeckt sein. Da bin ich wirklich sehr stolz darauf, dass wir an dem heutigen Punkt sind, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben und jetzt diese großen Rahmenverträge, sei es für die U-Bahn oder die Straßenbahn, auf dem Markt platziert haben. Wir können große Volumina als Rahmen abrufen, wie beispielsweise bei der U-Bahn bis zu 1.500 Fahrzeuge. Und das wird uns dann in der Zukunft die Möglichkeit geben, immer dann, wenn wir Fahrzeuge brauchen, auch eher kurzfristig, welche abzurufen. Kann es nicht auch ein bisschen sein, dass man als Vorstand eher das Gefühl hat, ich bin hier bestellt worden und ich habe zu liefern, und mein Job ist es eigentlich nicht, Forderungen aufzustellen gegenüber der Politik, die mich auf den Posten berufen hat. Natürlich ist das immer ein Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld hat jeder Vorstand. Ich habe aber sehr schnell gesagt, wir brauchen neue U-Bahnen. Denn die U-Bahn im Kleinprofil, die IK-Züge, sind ja schon ab 2012 geliefert worden. Wir haben also sofort angefangen, auch am U-Bahn-Thema zu arbeiten. Auch die Flexity-Trams sind die ganze Zeit geliefert worden. Also auch da haben wir eine Option nach der nächsten gezogen. Für den großen Wurf mit den Rahmenverträgen mussten wir erst die finanziellen Grundlagen schaffen. Das haben wir gemacht - dank und mithilfe der Politik. Und das ist ein ganz gutes Ergebnis für die Zukunft. Jetzt klang eben schon an, als Sie angetreten sind, waren eben die Rahmenbedingungen noch andere. Und auch bei der Politik wurde noch viel stärker mitunter diskutiert. Inwiefern ist der Nahverkehr wirklich in vollem Umfang Daseinsvorsorge? Welche Pflichten hat der Staat? Auch bei ihrem Antritt stand die Frage vorn, die BVG muss wieder wirtschaftlich werden und aus den roten Zahlen raus. Inwiefern hat sich Ihr eigener Blick auch auf die Branche und auf das, was Nahverkehr leisten muss, in den Jahren möglicherweise geändert? Als ich anfing, stand tatsächlich die Frage im Raum: 'Frau Nikutta, Sie sind doch Expertin. Wo können wir Leistungen kürzen?' Da ging es eher darum, wo machen wir weniger - nicht um, wo machen wir mehr? Mein eigener Blick hat sich insoweit verändert, als das mir heute viel klarer als am Anfang ist, wie langfristig der Zeitraum sein muss, für den man plant. Also es reicht im Grunde nicht, für zehn Jahre zu planen. Sie müssen einen Blick in die nächsten 20 bis 30 Jahre haben: Wie entwickelt sich die Stadt, welche Wohngebiete und Industriegebiete entstehen und was sind dann die Ableitungen daraus für den Nahverkehr?

Ein Thema, wo Sie das Gefühl hätten, die Politik hätte mehr tun müssen, war der U-Bahn-Ausbau. Hätte die Politik aus Ihrer Sicht viel früher anschieben müssen, U-Bahnlinien zu verlängern? Oder ist das mehr so diplomatisch formuliert gewesen, man hätte darüber nachdenken sollen? Ich bin da wirklich unemotional, weil mein Punkt ganz klar der, der Verkehrsexperten ist. Man muss sich einfach in einer Stadt langfristig angucken, welche Verkehrsströme, welche Fahrgastzahlen sind zu erwarten und je nach erwarteten Fahrgastzahlen das optimale Verkehrsmittel wählen. Und wenn ich extrem viele Fahrgäste erwarte in einer besiedelten Stadt, dann ist die U-Bahn das Mittel der Wahl, weil ich dann einfach große Fahrgastzahlen unter der Erde sehr, sehr effizient bewegen kann. Und ich glaube, diese Diskussion muss man ganz unemotional führen. Berlin führt erst seit einigen Jahren diese Wachstumsdiskussion überhaupt. Vor zehn Jahren führten wir noch eine Schrumpfungsdiskussion, jetzt führen wir eine Wachstumsdiskussion. Deshalb ist es auch jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren: Was sind die besten Verkehrsmittel? Und wohin? Auf die Frage, was Sie am meisten vermissen werden bei ihrem Wechsel, haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt: "Am meisten werde ich vermissen, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu jedem gelben Fahrzeug in der Stadt gehen und fragen kann: 'Hallo, kann ich mitfahren? Wollen wir ein bisschen reden?' Das werde ich echt vermissen." Ist das nicht eher so ein Satz, den man als Vorstand von einem Unternehmen mit über 14.000 Mitarbeitern sagt, um versucht Bodenkontakt zu halten, aber was mehr ein Hilfskonstrukt ist? Nein, ist es überhaupt nicht. Das werde ich wirklich vermissen. Ich habe auch oft gesagt, als BVG-Chef ist man niemals einsam, weil man einfach überall in der Stadt Menschen hat, mit denen ich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit reden kann. Sie werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen treffen, die das erlebt haben, weil ich das wirklich konsequent mache. Ich fahre gerne mit und erfahre auch gerne, wie sie denn die Dinge sehen beziehungsweise auch, was deren tägliches Geschäft so bringt. Denn als Vorstand haben Sie ja permanente Gefahr, in einer Wolke zu leben. Dieser Gefahr wollte ich nie erliegen, sondern immer tatsächlich den Kontakt mit den Menschen, die das eigentliche Geld verdienen, haben. Na klar ist es so, dass der eine oder andere mal sagt: 'Frau Nikutta, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Wie konnten Sie das entscheiden.' Das ist doch eine gute Diskussion. Ich brauche nicht nur Menschen, die sagen, wie schön es ist. Smartphone, Internet, Gummibärchen - ohne diese drei Dinge können Sie nicht leben, haben sie in einem Fragebogen ausgefüllt. In den letzten Jahren hätten sie auch sagen können, ihren Schal im BVG-Muster "Urban Jungle". Wandert der jetzt in die Andenkenkiste? Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Schal mit dem Sitzmuster "Urban Jungle" machen werde. Ich trage ihn äußerst konsequent. Ich habe ja nicht nur den Schal, sondern auch Socken, sowie eine Hand- und eine Umhängetasche. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich mein Leben umgestalten werde. Auf jeden Fall hat mir meine Vorstandskollegin bei der Bahn einen roten DB-Schal geschenkt als Zeichen dafür, lege bitte den "Urban Jungle"-Schal ab. Vielleicht trage ich ihn dann heimlich und privat. Wie kam es eigentlich bei Ihnen zuhause an, dass Sie sich diesen Fanartikeln verschrieben haben? War Ihre Familie auch manchmal genervt? Ehrlicherweise ist mein Umfeld manchmal genervt, weil ich habe einen Hang zur Exzessivität bei solchen Dingen. Auch der Besprechungsraum bei der BVG ist komplett im "Urban Jungle"-Design tapeziert. Das irritiert den einen oder anderen durchaus. Ich finde, es strahlt ganz viel Gemütlichkeit aus. Welches Andenken abseits der Fanartikel werden Sie aus Ihrem Büro mit in den Bahn-Tower mitnehmen? Ich werde eine U-Bahn, eine Straßenbahn und die Busflotte mitnehmen, bestehend aus Gelenkbus, zwölf-Meter-Bus und Doppeldecker-Bus, sowie eine Fähre werde ich mitnehmen. Das wird dann ganz prominent platziert, genauso wie auch die ganzen Jahre bei der BVG. Dazu zählte im übrigen auch ein Güterzug. Vielen Dank für das Gespräch!