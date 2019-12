- Wenzel: "Wir haben aufgehört, zu träumen"

Hans-Eckardt Wenzel - eigentlich immer nur Wenzel gerufen – ist bekannt als Sänger und Liederschreiber. Neben eigenen Texten vertont er Gedichte von Kramer oder spricht über Lessing. Wir haben mit Wenzel über Ideen der Aufklärung, Behutsamkeit und seine Lieder gesprochen.

Seine Platten stehen oft monatelang an der Spitze einschlägiger Lieder-Bestenlisten. Neben eigenen Texten vertont er auch Gedichte von Theodor Kramer oder Johannes R. Becher. Wenzel arbeitet fürs Theater und schreibt Bücher. Am 12. Dezember tritt Wenzel in der Berliner Kulturbrauerei auf. Sein neues Doppel-Livealbum heißt "Lebensreise".

Die Schaffenskraft von Wenzel ist ungebrochen. Mittlerweile gibt es über 40 Platten des Künstlers. Zuletzt hat er in der Kamenzer Klosterkirche St. Annen über Lessing gesprochen mit dem Titel: "Die misslungene Erziehung des menschlichen Geschlechts." Was ist denn so misslungen? "Misslungen ist der gesellschaftliche Zusammenhalt", sagt Wenzel. Wir seien als Menschen davon abhängig mit anderen zu kommunizieren. Aber man bewege sich stattdessen auf einen sehr großen, gefährlichen Abgrund zu, wenn die Menschheit nicht darüber nachdenkt, einzuhalten.

"Jeder lebt in seiner Echokammer"

"Gib niemals bei", ist eines der bekanntesten Stücke des Liedermachers. Aber was sollen wir nicht beigeben? Wenzel sagt: "Wir sollen nicht beigeben in unserem kritischen Empfinden der Wirklichkeit gegenüber. Wir dürfen uns keine Denkverbote auferlegen lassen durch Think Tanks oder irgendwelche Ideologen. Und wir müssen zuhören." Man lebe in einer monologisierten Welt. Der gesellschaftliche Diskurs sei Defekt. "Jeder lebt in seiner Echokammer mit seinem individuellen Propagandaministerium."

Stichwort Monolog: Wie schafft es der Künstler Wenzel in den Dialog mit seinem Publikum zu treten? "Der erste Dialog ist der, dass ich in einer Band spiele. Andere können zuhören. (…) Das führt man dann auf der Bühne vor, dass sich fünf Menschen verstehen können." Im Alltag könne man das häufig gar nicht mehr beobachten, dass sich Menschen verstünden. "Das Zweite ist, dass mein Lied nicht nur ein intellektuelles sondern auch ein emotionales Angebot ist, nachzudenken und sich auf ein anderes Thema einzulassen.“ Ein Lied ist auch immer mit einer Fragstellung verbunden für Hans-Eckardt Wenzel.

"Wir müssen mit uns behutsam umgehen"

Seine letzten Alben sind etwas ruhiger geworden als die vorangegangen. Wenzel begründet dies damit, dass er glaube, dass das Laute nicht der richtige Weg sei, um Fragen zu stellen. "Die Gesellschaft ist so laut. Sie schreien sich in jeder Talk-Show an, sie schreien sich in der U-Bahn an, wenn sie überhaupt noch kommunizieren und keine Kopfhörer auf haben“, sagt der Liedermacher. Behutsamkeit sei ihm dabei sehr wichtig: "Wir müssen mit uns behutsam umgehen.“

Schönheit und Liebe stehen für Wenzel sinnbildlich für ein positives Weltverhältnis, dass man eingehe. "Um das müssen wir ringen. Wir leben in einer Kunstszenerie, die das schöne quasi als Kitsch abstempelt." Man müsse sich nur mal die Theater-Szene ansehen, da werde kaum noch ein normaler Vers gesprochen.

Ein großes Problem: Die Zukunft sehen wir laut Wenzel kaum noch als positive Gegenwart. "Wir haben aufgehört utopisch zu sein, etwas zu träumen, dass die Welt schön wäre." Fridays For Future würden das in einer gewissen Naivität machen. "Diese Träume braucht man."