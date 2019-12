- Den Tätern auf der Spur

Alle drei Teenager wurden nie gefunden, obwohl die Ermittler davon ausgehen mussten, dass ein Gewaltverbrechen vorlag. Gerade der Fall von Maike schockiert. Eine 17-Jährige, die hochschwanger von ihrem Ex-Freund und dessen Mutter umgebracht wurde, nur um den Unterhalt nicht bezahlen zu müssen. Aber wie funktioniert die Aufklärung in einem solchen Fall?

"Das ist in der Tat die spannende Frage. Mord ohne Leiche – wie kann man jemanden verurteilen, wenn die Leiche gar nicht gefunden worden ist“, sagt Madel. Im Fall Maike Thiel habe es sehr belastende und glaubwürdige Zeugenaussagen von zwei Ex-Freundinnen des Täters gegeben.

Der Prozess um Georgine läuft aktuell. Uwe Madel hat über die Jahre die Familien begleitet und weiß: "Die Mutter hat bis zuletzt, bis zur Verhaftung des Tatverdächtigen Ali K. daran geglaubt, dass Georgine noch lebt." Und im Fall Rebecca ist das genauso.

Wer hilft diesen Familien? "Eigentlich niemand", sagt Madel. "Und deswegen gibt es viele Leute, die sagen, da müsste es eine Art Lotse geben. Die dann die Menschen auffangen, wenn die Trauer und die Hoffnungslosigkeit zu groß ist. Diese Familien sind aber leider sich selbst überlassen." Es gebe zwar den Weißen Ring, aber der sei für verübte Verbrechen zuständig und nicht bei vermissten Personen.



Der Versuch, seriös an die Fälle heranzugehen

Bei Madel selbst lösen diese Fälle große Anteilnahme aus. "Meine Töchter haben bei den Dreharbeiten Michelle, die Schwester von Georgine, kennengelernt. Natürlich ist man als Vater immer wieder auf diesen Fakt geworfen: Hoffentlich passiert das meinen Kindern nicht." Andererseits wisse man auch wie selten solche Fälle sind. "Täglich verschwinden 300 Kinder in Deutschland, aber die allermeisten tauchen auch wieder auf."

Bei "Täter, Opfer, Polizei" versuche man auch seriös an die Fälle heranzugehen, weg vom spekulativen Feld des Boulevard-Journalismus. Also nah an den Tatsachen zu bleiben, nah an den Opfern zu bleiben und nicht zu dramatisieren. Das versuche man alles einzuordnen.

Aber was passiert, wenn das Magazin eine andere Meinung oder Schlussfolgerung hat als die Polizei. "Auch das ist eine Gratwanderung. Wir sind aber in erster Linie kein Investigativ-Format, unser Auftrag ist es nicht, nachzuweisen, dass die Polizei Fehler macht", sagt Madel. Man verstehe sich eher als Kooperationspartner der Polizei. Wenn Fehler gemacht wurden, dann benenne man dies natürlich oder informiere andere Kollegen innerhalb des rbb, damit die sich darum kümmern.