Di 10.12.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Johann Frisell: "Der Nobelpreis wird sich verändern"

In Stockholm werden die diesjährigen Nobelpreise überreicht. Mit der Verleihung am 123. Todestag des Stifters Alfred Nobel endet für die Schweden die sogenannte "Nobelwoche". Johann Frisell, schwedischer Gesandter in Deutschland, beschreibt die Feierlichkeiten und äußert sich zur Kritik am Preis.



Die Nobelwoche ist ein besonderes gesellschaftliches Ereignis in Schweden. "Sie ist ein Anlass über Wissenschaft, Literatur und Frieden in der ganzen Gesellschaft zu reden." Die Aufmerksamkeit auf den Nobelpreis sei in dieser Woche besonders groß. Die offiziellen Veranstaltungen rund um den Nobelpreis sind feierlich und förmlich – Frack ist für die Männer eine Pflicht. Das Nobel-Ereignis durfte Johann Frisell als junger Student miterleben. "Das war eine sehr rituelle, aber auch eine sehr schöne Verleihung der schwedischen Königin. Sowas hatte ich davor nie erlebt. An den Frack waren wir gewöhnt, an manchen Universitätsorten in Schweden trägt man sie auch, bei den feinsten Bällen beispielsweise." Den Platz auf dem Nobelpreis-Ball gewann Frisells Frau bei einer Art Lotterie für Studenten, da man der Preisübergabe auch etwas akademisches, etwas studentisches verleihen wollte. "Der Schutuzpatron des Preises ist der schwedische König"

Im Blauen Saal des Stockholmer Stadthauses finden die Verleihungen statt. Vor Ort sind die Preisträger mit ihren Gästen und die Botschafter der jeweiligen Länder, "dazu hohe Persönlichkeiten der schwedischen Gesellschaft aus Kunst, Literatur und Wissenschaft“, sagt Frisell. Außerdem die drei schwedischen Prinzenpaare. "Der Schutzpatron des Banketts ist übrigens der schwedische König“, erklärt Frisell.

Ist der Preis wichtig für die Wirtschaft und den Tourismus des Landes? "Schwer zu sagen“, meint Frisell. "Natürlich hilft der Preis die 'Trademark' Schwedens zu verbessern. Wir wollen uns ja auch als modern und innovativ sehen." In erster Linie helfe der Preis natürlich den wichtigsten Erfindungen der Welt, Aufmerksamkeit zu geben.