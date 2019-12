Marlies Kross Bild: Marlies Kross

Fr 06.12.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Stephan Märki: "Ein Theater muss immer groß denken"

Stephan Märki übernimmt ab der kommenden Spielzeit die Intendanz am Staatstheater Cottbus. Die Vision des 64-jährigen Schweizers: Cottbus soll wieder international anschlussfähig werden und an bessere Zeiten des Hauses anknüpfen. Immerhin war das Theater einst mit den “Zonenrandermutigungen“ von Christoph Schroth eines der wichtigsten Theater Deutschlands. Wie Märki das schaffen will, hat er Sylvia Belka-Lorenz erzählt.



Zunächst ab 1993 das Hans-Otto-Theater, dann ab 2000 das Deutsche Nationaltheater in Weimar - jetzt das Staatstheater in Cottbus. "Brennt" Stephan Märki für den Osten Deutschlands? Durchaus, räumt Märki im Inforadio-Gespräch ein: "Brennen trifft es schon ganz richtig. Kurz vor der Wende habe ich in Schwerin Schroths Wilhelm Tell gesehen. Da brannte die Luft zwischen Bühne und Zuschauerraum, danach habe ich mich immer gesehnt", schwärmt Märki rückblickend.



Märki plant Großes am Staatstheater

Grundsätzlich halte er es wie Schroth, der immer gesagt habe: "Wo ich bin, ist keine Provinz. Dieser Satz gilt für mich bis heute. Ein Theater und seine Stadt müssen immer hauptstädtisch sein wollen, immer groß denken, immer über sich hinauswachsen wollen", betont er. Und genau diesen Ansatz will Märki nun auch in Cottbus weiter verfolgen.

"Theater muss diesen Empfindungen nachspüren"