- Paul Ziemiak: Ein Jahr CDU-"General"

Rund ein Jahr ist Paul Ziemiak neuer Generalsekretär der CDU und damit rechte Hand von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dabei hatte sie der damalige Chef der jungen Union im internen Machtkampf gar nicht unterstützt. Jetzt tut er es. Wie steht Ziemiak zur aktuell wackeligen Groko - und was hat er sich als CDU-'General' sonst noch vorgenommen? Das hat ihn Inforadio-Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf gefragt.

Quasi in der Nacht hatte ihn Annegret Kramp-Karrenbauer von knapp einem Jahr gefragt, ob er CDU-Generalsekretär werden wolle - seine Zusage hat Paul Ziemiak zu keinem Zeitpunkt bereut, wie er Inforadio-Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf im Interview erzählt. Seine bisherige Amtszeit sei sei ein herausforderndes und spannendes Jahr mit Höhen und Tiefen gewesen - aber sie habe ihm immer Freude bereitet, da er wisse, worum es geht: "Es geht darum, dass wir dieses Land nach vorne bringen, für dieses Land arbeiten, für die nächsten Generationen arbeiten. Und das motiviert einen", so Ziemiak.

Ziemiak: Zusammenarbeit mit Kramp-Karrenbauer funktioniert

Eine der größten aktuellen Herausforderungen der CDU bestehe darin, alle Themen, die in der Gesellschaft wichtig sind, zu bearbeiten. Das sei der Partei zuletzt gut gelungen, sagt Paul Ziemiak. Auch seine Zusammenarbeit mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer funktioniere: "Wir sind ein sehr gutes Team, sind aber gleichzeitig zwei Personen mit unterschiedlichen Biografien, die sich ergänzen", sagt Ziemiak. Darüber hinaus würde er auch viel von Kramp-Karrenbauer lernen.

Einen seiner bisherigen Schwerpunkte seine Arbeit, habe er auf den Bereich der Kommunikation gelegt, erklärt Paul Ziemiak. "Wir haben in diesem Jahr viel darüber diskutiert, wie die CDU kommuniziert - und es war allgemeine Meinung, dass die CDU in diesem Feld besser werden muss", so Ziemiak. Er habe deshalb viel in der Partei umgebaut.