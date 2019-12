Bild: rbb|24/Ursula Brunner

- Schönefelds Bürgermeister Udo Haase sagt Tschüss

Seit 2003 war Udo Haase Bürgermeister der Großgemeinde Schönefeld. In sein Amtsbezirk fällt auch die Großbaustelle des BER-Flughafens. Trotzdem hat er nicht nur den Spatenstich verpasst, sondern wird auch nicht mehr in seiner Rolle als Bürgermeister bei der Eröffnung dabei sein. Denn am Dienstag gibt er sein Amt ab. Der Abschied fällt ihm schwer, wie er Inforadio-Redakteur Thomas Rautenberg im Interview erzählt hat.

Der Abschied fällt dem zukünftigen EX-Bürgermeister von Schönefeld, Udo Haase, schwer. Am Dienstag übernimmt sein Nachfolger seinen Dienst. „Meine letzte Wahl war 2011“, erinnert sich Haase. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als die Eröffnung des BER-Flughafens verschoben wurde. Eigentlich wollte er schon damals nicht mehr antreten. Dann habe er sich dennoch entschieden noch eine Wahlperiode mitzumachen: „Dann wirst du ja in jedem Fall die Einweihung des BER-Flughafens miterleben“, waren seine Gedanken damals. „Das ist aber nun wirklich noch acht Jahre länger dauert – das habe ich nicht für möglich gehalten.“ Trotz der langen Bauphase hätten er und sein Team die Angelegenheit BER immer sehr ernst genommen. „Wir haben alles dafür, um das Umfeld des Flughafens verkehrstechnisch und auf für die Bevölkerung zu ertüchtigen“, sagt Haase.

Privat zur BER-Eröffnung

Bei der Eröffnung werde er trotzdem dabei sein, so Haase. „Aber eben nicht mehr als amtierender Bürgermeister – und das ist ein kleiner Unterschied.“ Denn schon beim Spatenstich 2006 sei er nicht in seiner Position als Bürgermeister vor Ort gewesen. „Der Bürgermeister, der sonst immer dabei ist, war bei diesem Vorhaben nicht dabei“, sagt er. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, was die neuen Haupstadtflughafen angeht. „Es müsste ja nun mit dem Teufel zugehen, wenn es nach so langer Zeit nicht gelingt – auch in Deutschland – so einen Flughafen an den Start zu bringen.“ Glücklich sei die ganze Sache nicht gelaufen, „aber da sind eben auch viele Fehler gemacht worden“, so Haase.

Dennoch ganz verurteilen will er die verspätete Eröffnung des Flughafens nicht, denn sonst hätte auch Schönefeld schneller und mehr unter den Auswirkungen des neuen Großflughafens gelitten. „Deshalb haben wir die Zeit genutzt, […] um die ganze Infrastruktur zu verbessern.“ Gerade bei der Streckenausbauung der U7 wünscht sich Haase aber in Zukunft noch mehr Zuspruch aus der Politik. Die BvG und auch der Bezirk Neukölln befürworteten diesen Vorsatz, aber die Berliner Koalition sei sich nicht einig.

Schönefeld wächst dank BER