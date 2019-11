Michael Liebert Bild: Michael Liebert

Fr 29.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Erwin Wagenhofer: Dokumentarist der Hoffnung

Mit drei herausragenden Dokumentationen hat der österreichische Regisseur Erwin Wagenhofer die Fallgruben unserer auf Konsum ausgelegten Welt aufgedeckt. Die Tücken der Ernährungs-, Geld-, und der Bildungsindustrie. Sein neuer Film "But Beautiful - Nichts existiert unabhängig", der seit kurzem in den Kinos läuft, schlägt versöhnlichere Töne an, zeigt Auswege und Alternativen - und macht sogar ein bisschen Hoffnung. Alexander Soyez hat mit Erwin Wagenhofer gesprochen.