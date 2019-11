- BfS-Präsidentin Inge Paulini: "Strahlung ist überall"

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat eine repräsentative Befragung über die Strahlung in Auftrag gegeben: "Was denkt Deutschland über Strahlung 2019"? Über die Ergebnisse und welche Auswikungen Strahlung auf Menschen hat, sprach Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler mit BfS-Präsidentin Inge Paulini.



Es gebe eine große Angst vor Kernkraft und radioaktiver Strahlung, "aber da sind wir sehr gut geschützt", sagt Paulini. Höhere Risiken gibt es durch Radon - diese Strahlung komme aus dem Untergrund und könne sich in Kellern oder Häusern anreichern. "Radon ist das zweitgrößte Risiko für Lungenkrebs nach dem Rauchen", so die Toxikologin. Rund 1.900 Menschen sterben pro Jahr durch Radon. "Das ist ein Bereich, wo wir deutlich mehr aufklären müssen, weil die Leute offenbar nicht genug dazu wissen", sagt Paulini.

Außerdem nähme die Bestrahlung in der Medizin zu: Röntgen und Computertomografie seien zwei Beispiele für bildgebende Verfahren. Die Strahlentherapie fände bei Krebserkrankungen Einsatz, aber auch Radiopharmaka seien ein sehr großer Bereich der nuklearen Medizin.



"Strahlung ist überall" so Paulini, "Strahlung geht alle an." Überall um uns herum, im Wasser, in der Luft oder im Boden sei natürliche Radioaktivität vorhanden. Einer gewissen Strahlenbelastung sei der Mensch damit immer ausgesetzt - man denke an die UV-Strahlung der Sonne - doch der Körper wäre daran auch angepasst. Wichtig sei es, so die Toxikologin, jegliche zusätzliche Strahlenbelastung sehr gering zu halten.



5G schürt wieder Angst vor Mobilfunkstrahlung

Die Dauer-Debatte über Strahlung durch Mobiltelefone sei immer noch sehr präsent, so die BfS-Präsidentin. Besonders im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Netzes und der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung tauchten diese Ängste erneut auf. Das BfS habe dazu eine der größten Studien weltweit Anfang der 2000er Jahre aufgelegt, in der alle faktischen wie gerüchteweisen Probleme mit Mobilfunkstrahlung gebündelt wurden. Eine Wirkung sei sicher: Handystrahlung kann Gewebe erwärmen. "Die Hinweise, dass es das Erbgut schädigt, sind nicht belegt", so Paulini. Auch Spermien beziehungsweise männliche Fruchtbarkeit würden durch Handystrahlung nicht eingeschränkt. Paulini räumt jedoch ein: Die Langzeitwirkungen sind noch nicht zu 100 Prozent erforscht, dazu ist der eigentlich Mobilfunk-Boom noch zu jung. Fakt sei auch, dass die meiste Strahlung von den Handys selbst, nicht den Funkmasten ausgehe. Wer sich schützen möchte, hält das Smartphone vom Körper fern, telefoniert mit Headset und verzichtet bei schlechtem Empfang auf Gespräche, denn eine miese Verbindung erhöht die Strahlung. Dies sei aber nur Vorsorge, keine Warnung, versichert Paulini. "Wir sind sehr sicher (...), dass die Grenzwerte, die in Deutschland gelten, uns schützen."



Neues Kompetenzzentrum geplant

Über die Sorge um Gesundheitsschäden durch Mobilfunk könne sie nur spekulieren. Paulini vermutet, dass die Veränderungen durch die Digitalisierung Menschen stark verunsicherten. Das BfS möchte deshalb besser informieren und aufklären. Es soll auch weiter geforscht werden - zum Beispiel am 5G-Netz der Zukunft. Zudem soll es ein Kompetenzzentrum geben für elektromagnetische Felder. Dadurch soll auch der Dialog mit der Bevölkerung verbessert werden und ein Messnetz entstehen, dass elektromagnetische Strahlung und ihre Wirkung auf den Menschen besser verstehen lässt.



Webtipp:

Mehr zu Strahlungsarten und dem Bundesamtes für Strahlenschutz finden Sie auf www.bfs.de