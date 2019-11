- Historiker: Mensch und Konsum sind eng verbunden

In seinem Buch "Herrschaft der Dinge" erklärt Historiker Frank Trentmann 500 Jahre globale Konsumgeschichte. Er sagt: "Der Konsum ist ein essentieller Teil unserer Identität." Und um die Konsumgesellschaft zu verändern, brauche es nicht nur den guten Willen der Einzelnen.



"Bei vielen kreiert das Wort Konsumgesellschaft so ein Echo, da denken wir an das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit, an unsere heutige Welt und denken wir sind in einer ganz neuen Ära: Aber das ist weit verfehlt", sagt der Konsumhistoriker Frank Trentmann, der am Birkbeck College der Universität von London Geschichte lehrt.

So gebe es Belege dafür, dass zum Beispiel in Italien zur Zeit der Renaissance Handwerker, Tischler oder auch Gaststubeninhaber, anfingen Dutzende von Seidenhemden zu besitzen oder ihre Wohnung auszuschmücken. Auch China während der Ming-Dynastie führt er als als Beispiel für eine präindustrielle Konsumgesellschaft an. Hier seien bereits Güter wie Seide und Porzellan auf Märkten angeboten worden.

In seinem Buch "Herrschaft der Dinge: Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute" zeigt Trentmann die Konsum-Ausprägungen innerhalb verschiedener Jahrhunderte, Kontinente und politischer Systeme auf.

Konsum ist wandelbar



Luxus sei kein statischer Begriff, denn "was heute noch Luxus ist, kann in der nächsten Generation schon als Basigut angesehen werden", so Trentmann. Auch wenn das Bedürfnis nach Konsum umstritten ist, "die Politik der westlichen Länder geht davon aus, dass der gute Bürger ein Konsumbürger ist. Man wählt im Warenhaus."

Mit unserem Konsum scheinen wir zu kommunizieren, wer wir sind und wie wir gesehen werden wollen - als Mensch sei man eng mit dem Konsum verbunden, sagt der Historiker. "Wir sind, wer wir sind, durch Dinge. Wir haben unsere Hobbys, unsere Gewohnheiten, Geschenke, unser Lieblingshemd. Als nackte Person könnten wir kaum existieren."

Konsum - schlecht oder gut?

Für Trentmann sind es keine Optionen, den Konsum zu glorifizieren oder moralisch zu verteufeln. "Wir dürfen nicht den Nachbarn zum Buhmann machen, wir leben in Städten die extreme Konsumkulturen sind."

Wenn es um die Frage von Nachhaltigkeit und Veränderung geht, steht bei Trentmann nicht nur der Einzelne im Mittelpunkt. Denn vor allem müssten Institutionen und staatliche Akteure in den Alltag eingreifen.