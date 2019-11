- Filmverleiher Ott: "Kino bleibt immer der besondere, magische Ort"

Filme wie "The Irishman" von Martin Scorsese oder "The Report" mit Adam Driver kommen zwar normal in die Kinos, aber sind schon zwei Wochen später bei einem Streamingdienst zu sehen. Für das Filmfestival in Cannes und für viele Kinobetreiber ist das ein rotes Tuch - sie sehen das Ende des Kinos nahen. Unser Filmredakteur Alexander Soyez hat sich darüber mit dem Filmverleiher Christoph Ott unterhalten, der mit seiner Firma "Filmwelt" Netflixfilme in die Kinos bringt.

Christoph Otts Firma "Filmwelt" bringt einige Filme von Streaming-Diensten in die deutschen Kinos. Die Diskussion, ob derartige Filme ins Kino gehören, war erwartbar - doch mit der Emotionalität der Debatte habe Ott nicht gerechnet. Vor allem auch persönliche Angriffe gegen ihn nannte Ott "überraschend". Dass nicht nur Produktionen des Marktriesen Netflix in den Kinos laufen, zeige die Serie "4 Blocks", die vom ZDF co-produziert wurde. Auch "Bad Banks" und "Berlin Babylon" liefen gut auf der Leinwand.



Mal wieder stirbt das Kino

Dass nun ausgerechnet die Streaming-Filme den "Tod des Kinos" besiegeln würden, glaubt Ott nicht. Denn schon mit dem Auftauchen des Tonfilms, des Fernsehens in den 60er Jahren, Videos und DVDs ab den 80ern sei in quasi schrulliger Tradition immer wieder das Ende des Kinos ausgerufen worden. "Ich glaube, dass Kino immer der besondere, magische Ort bleibt", sagt Ott. Was sich verändere, seien die Erwartungen der Zuschauer.



Kinobesuch als Premium-Event

Denn der Digitalisierung sei es auch zu verdanken, dass in den Kinos heutzutage ein exzellenter Sound und Projektion vorhanden seien. Wer heute ins Kino gehe, so Ott, möchte ein Premium-Angebot drumherum vorfinden - zum Beispiel in angeschlossener Gastronomie. Der Kinobesuch müsse vom Ambiente her einen Wohlfühleffekt bieten - schließlich konkurrierten die Lichtspielhäuser besonders in Berlin mit einer Fülle von anderen Abendaktivitäten.



Internationale und hochwertige Produktionen

Auch die Art zu produzieren habe sich verändert. Große Event-Blockbuster liefen im asiatischen und osteuropäischen Raum sehr gut, so Ott. Komödien gibt es im Vergleich zu vor 20 Jahren viel weniger. Momentan wird das produziert, was weltweit vermarktet werden kann - und das schlösse den Arthouse-Markt nicht aus, so der Filmexperte. Auch hier dominierten in Top-Listen sehr hochwertige Arthouse-Filme. Was in Zukunft jedoch schwieriger wird, so Ott, sei der "kleine klassische Arthouse-Film aus Frankreich".