imago images / Photocase Bild: imago images / Photocase

Do 21.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Daniela Berg: In der Trauer ein Stück Glück erlauben

Die Theologin und Trauerrednerin Daniela Berg hat vor etwa sieben Jahren ihre Tochter durch Krebs verloren. In dieser Zeit hat sie Freunden viele Briefe und Mails geschrieben. Diese hat sie in einem Buch zusammengefasst: In „Begreifen, was nicht ist" geht es nicht nur um Trauer, sondern auch um Glück. Wie das nebeneinander funktionieren kann, das hat Inforadio-Redakteurin Aurelie Winker von Daniela Berg erfahren.

"Neben dem persönlichen Charakter, den jede Trauer hat, gibt es etwas Universelles", sagt Daniela Berg. Das habe sie durch die Reaktionen auf ihr Buch erfahren. Viele empfanden ihren persönlichen Erlebnisbericht als wertvoll, sagt sie. Ihre Tochter Marlene starb mit 15 Jahren. Sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, empfand die Trauerbegleiterin als anstrengend: "Fühlen ist anstrengender als denken." Als klar war, dass ihre Tochter sterben würde, war das Sich-Widmen wie ein Zweitjob. Nicht umsonst spreche man von "Trauerarbeit", erklärt sie.



Buch "Begreifen, was nicht ist - E-Mails nach dem Tod meiner Tochter" von Daniela Berg.

160 Seiten Taschenbuch: 8,90 Euro

Bewegung gegen Trauer

Um ihrer eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, habe sie vieles selbst in die Hand genommen und sich mehr bewegt. "Wenn ich es dann geschafft habe rauszugehen, ein paar Schritte zu laufen, dann habe ich gesehen: Ach die Sonne scheint ja doch noch und der Wind weht mir um die Nase." So habe sie geschafft aus ihrem Loch, in dem sie saß, rauszukommen. Dabei habe ihr auch ein Netzwerk von Menschen geholfen.



Trauer und Glück

Kurz nach dem Tod der Tochter habe Daniela Berg einen Moment im Winterurlaub erlebt, da dachte sie: "Ich erlebe hier sowas wie Glück und habe mich fast gar nicht getraut, mir das einzugestehen." Sie sagt, man müsse sich ein Stück weit erlauben, Glück und Freude zuzulassen. In ihrem Coaching erlebe sie oft, dass sich die Menschen oft verbieten, Glück zu empfinden. Das habe unterschiedliche Ursachen. Dabei frage sie die Betroffenen dann: "Wem ist denn damit geholfen, wenn Sie sich nichts Schönes mehr erlauben."



"Man kann schlecht nebenbei trauern."