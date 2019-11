- Florian Schmidt: Baustadtrat mit Ambition

Die einen preisen ihn als den "Robin Hood" der Stadtentwicklung, die anderen nennen ihn den "Trump von Kreuzberg": Florian Schmidt, der Grünen-Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg. Niemand nutzt jedenfalls so intensiv das Vorkaufsrecht des Bezirks, niemand grätscht Investoren bei Neubauplänen so oft rein. Wie tickt der Mann, der die Gemüter spaltet, aber auch Gitarre spielen kann und fließend Spanisch spricht? Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel hat Schmidt getroffen.

Dass viele ihn als Häuptling dieses widerspenstigen Dorfes sehen, weiß Schmidt. "Ich leiste ja wirklich einen gewissen Widerstand dagegen, dass die Stadt verwertet wird, im Bereich Mieten, Wohnen et cetera." Die heftige Kritik an ihm persönlich nennt er "absolut normal", das sei "Standard" und gehöre auch zu seiner Kommunikationsstrategie. "Ich finde es wichtig, dass ich diese Angriffsfläche biete und dass viele Leute merken: Der Mann meint es ernst, in Kreuzberg laufen die Sachen anders." Wogegen sich Schmidt jedoch wehrt, ist die Überhöhung seiner Person. "Ich glaube, dass ich nicht den Anspruch habe, den ganzen Bezirk irgendwie umzugestalten. Das ist ein demokratischer Prozess."

Schmidt bleibe "Stadtaktivist" und werde den Bezirk "zurückkaufen", sagte Schmidt in Interviews. Beim Neuen Kreuzberger Zentrum am Kottbusser Tor machte er gleich mal deutlich, wie ernst das gemeint war: Als sich ein Investor den ikonischen 70er-Jahre-Sozialbau sichern wollte, drohte Schmidt mit dem Vorkaufsrecht. Am Ende kam die landeseigenen Gewobag zum Zuge.

Zweite Heimat: Barcelona

In Berlin erntet Schmidt für sein Vorgehen viel Kritik. In Barcelona, wo er sich in der kommenden Woche unter anderem die Verkehrsberuhigung ganzer Stadtteile anschauen wird, erwartet ihn hingegen Applaus: Die katalanische Hauptstadt ist Schmidts politische Inspirationsquelle und sein zweites Zuhause. "Meine Kinder sind dort geboren, ich spreche die Sprache und kenne dieses Land einfach sehr gut." Als Erasmus-Student lernte er in Barcelona seine heutige Frau kennen und war dabei, als die Bürgerplattform Barcelona en Comú gegründet wurde.

Die stellt heute die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau. Eine Aktivistin, die Politikerin wurde. "Das hat mich schon früh inspiriert und ist eigentlich auch jetzt noch ein Vorbild für mich." Colau habe "verkalkte Strukturen" nach Jahren der Korruption durch Sozialdemokraten "gesprengt", erzählt Schmidt. Das sei mit dem SPD-regierten Berlin natürlich nicht vergleichbar, fügt er schnell hinzu. "Ich wünsche mir jetzt nicht, dass in Berlin so eine Bewegung versucht, eine Partei zu gründen und dann irgendwie an die Macht zu kommen. Nein, das nicht." Aber mehr Kooperation zwischen progressiven Bürgerinitiativen und der Regierung bei der "Immobilienwende", wie Schmidt es nennt, fände er durchaus erstrebenswert. "Da erleben wir auch in Berlin, dass die Zivilgesellschaft eigentlich schneller ist als die Politik." Vor allem, wenn sich die Politik selbst im Weg steht. In seinem Bezirk zum Beispiel, sagt Schmidt. "Hier herrschen Grüne, Linkspartei und SPD quasi allein".