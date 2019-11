imago images / epd Bild: imago images / epd

Mo 18.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Altbischof: "Wir können zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen"

Zehn Jahre lang war Markus Dröge Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Nun geht er in den Ruhestand und ist ab sofort Altbischof. In Berlin bleiben wird der Koblenzer trotzdem. Denn er mag, dass sich in dieser Stadt die gesellschaftlich wichtigen Themen aufdrängen. Beschäftigt haben Dröge Reformen, Flüchtlinge und Rechtspopulismus: Seine Amtszeit fasst er im Gespräch mit Redakteurin Ulrike Bieritz als sehr politisch zusammen.