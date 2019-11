Wassmann Bild: Wassmann

Fr 15.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Ohne Blitz: Fotografien der Berliner Clubszene

Nach dem Mauerfall begann in Berlin ein neues Kapitel Clubgeschichte. Die vielen neuen Clubs wurden zum Experimentierfeld für die junge Technoszene. Damals wie heute gilt dort: Keine Fotos auf der Tanzfläche, bitte! So heißt eine aktuelle Fotoausstellung im C/O Berlin. Sie zeigt die Arbeiten von den Fotografen, die trotz Fotoverbot das Berliner Nachtleben dokumentieren durften. Eine von ihnen ist die Berliner Fotografin Lisa Wassmann.

Um über die Clubszene aus den 90ern sprechen zu können, ist sie zu jung. Doch trotzdem kennt sie sich in den Berliner Clubs der Nachwendezeit aus. Angefangen habe alles "mehr in der Indieszene", beschreibt Wassmann. Sie nennt Clubs wie WMF, das Rio oder Scala. Das war in den Jahren 2006 und 2007. Ihre Fotoserie der Berliner Clubszene entstand zwischen den Jahren 2007 und 2017. Schon damals habe alles mit einem Job angefangen, sagt Wassmann. Pro Club habe sie rund 20 Euro bekommen – "mega wenig Geld", sagt sie heute. "Aber ich bin sehr schnell aus der Rolle gefallen, weil ich ohne Blitz fotografiert habe", erinnert sie sich. Das sei ihr großer Vorteil gewesen. "Ich bin fast unbemerkt geblieben", so Wassmann. Alle hätten sie gekannt, so als würde sie dazugehören wie "ein Teil der Familie."

"Die Leute wollten mich haben"

Gleichzeitig sei die Entscheidung ohne Blitz zu fotografieren aber auch immer eine Herausforderung gewesen: "Man muss auf der Lauer liegen", sagt sie. Sie müsse sich nicht nur eine Person zum Fotografieren suchen, sondern diese Person dann auch noch im perfekten Lichtkegel sehen.

Trotz des weitverbreiteten Fotoverbots in Berlin, hätten sich die Club-Besucher nicht an ihren Bildern gestört: "Ich fotografier Leute vor allen Dingen auch nicht hässlich", meint die Fotografin. Sie habe ein sehr gutes Gefühl von Ästhetik, beschreibt sie sich selber. Noch nie habe sich jemand über ihre Bilder beschwert. "Die Leute wollten mich auch haben", erzählt Wassmann. Nur so sei sie schließlich um das Fotoverbot der Clubs herumgekommen: "Ich war kein Fremdkörper."

Mehr Vertrauen, aber weniger Respekt für Fotografinnen

Sie merke mittlerweile auch, dass ihr die Leute schneller vertrauen würden, als ihren männlichen Kollegen. "Ich glaube, dass es generell für mich – als Frau – einfacher ist, Fotos zu machen", sagt Wassmann. Das gelte nicht nur für den Clubbereich. Trotzdem gehe der meiste Respekt noch immer an die Männer. Bei den fertigen Bildern erwarteten die meisten oft einen Mann hinter der Kamera, sagt Wassmann

Grenzen und Veränderungen

Es gebe aber auch immer Grenzen und zwar, "wenn ich merke die Leute sind zu betrunken oder es wird zu intim", sagt die Fotografin. Ob sich die Clubfotografie mit dem Aufkommen der Smartphones geändert hat, kann sie nicht sagen: "In den Clubs, in die ich gehe, herrscht absolutes Telefonverbot. Ich habe keine Ahnung, wie die Clubfotografie heute ist."

