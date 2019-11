dpa Bild: dpa

- Integration junger Muslime: Warum sich die Erziehung ändern muss

Die Pisastudie 2016 kam zu dem Schluss, dass der neue Integrations- und Bildungsverlierer aus einer Großstadt in Westdeutschland kommt, männlich und muslimisch ist. Das hat sich der Wissenschaftler Ahmet Toprak zum Vorwand genommen, hinter diese Idee zu blicken. Zusammengefasst hat er seine Ergebnisse in seinem Buch „muslimisch, männlich, desintegriert“. Im Interview mit Inforadio-Redakteur Matthias Bertsch erklärt er, was seiner Meinung nach bei der Erziehung muslimischer Jungen schief läuft.

Seit über 20 Jahren forscht der Wissenschaftler schon zu dem Thema der Erziehung und Integration von jungen Muslimen. Toprak selbst ist in Anatolien aufgewachsen und mit zehn Jahren nach Deutschland emigriert.

Toprak sieht besonders in der Erziehung der Söhne in muslimischen Einwandererfamilien ein großes Problem. Die Eltern würden ihre Söhne zu oft in Schutz nehmen. „Aus meiner Sicht ein falscher Gedanke“, sagt der Schriftsteller. Denn: „Die Mädchen fallen nicht so durch das Raster, wie die Jungs.“ Den Jungs werde viel gewährt, sie dürften über die Stränge schlagen und sich generell viel mehr erlauben als ihre Schwestern. „Das sind Indikatoren, die natürlich in der Schule nicht gewünscht sind“, erklärt Toprak.

Ursachen liegen in der Herkunft

Die Ursachen sieht Toprak in der Herkunft der Betroffenen. „Der Großteil der Migrantinnen und Migranten kommt aus dörflichen Gebieten“, so Toprak. Dort hätten die Männer einen anderen Stand gehabt, ihnen würde die Beschützerrolle zugeschrieben. Auch wenn die meisten der Zuwanderer bereits in der dritten Generation in Deutschland lebten, hätten noch nicht alle Familien dieses Rollendenken abgelegt: „Wir nehmen an, dass sie die Jungs darauf vorbereiten, später die Familie zu beschützen und sie zu ernähren und deshalb dürfen sie sich auch Sachen erlauben, um daraus zu lernen.“

Patriarchale Ursachen

Gleichzeitig betont Toprak aber auch: „Ich sage nicht, dass der Islam daran schuld ist.“ Es liege eher an einer bestimmten Form der Erziehung. Diese könnte religiös begründet sein, sei viel öfter aber patriarchal begründet. Toprak sieht Religion nicht unbedingt als Integrationshindernis. „Es heißt nicht, dass sie Religion und Integration widersprechen“, sagt der Schriftsteller. Aber es komme darauf an, was die Eltern aus der Religion machen würden. Es könnte dann zum Problem werden, wenn die Eltern alles andere der Religion unterordnen. Es gehe nun darum sowohl die Männer zu bestärken, damit sie freiheitliche Werte bevorzugen, als auch die Eltern zu unterstützen, damit sie ihre Erziehungskompetenzen ergänzen können.