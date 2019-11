- Hubertus Heil sieht Weiterbildung als Schlüssel der Digitalisierung

Die Welt wird dank der Digitalisierung immer smarter. Auch die Berufswelt befindet sich in einem technologischen Wandel. Neue Jobs entstehen, traditionelle Jobs verändern sich. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will deswegen die berufliche Weiterbildung stärken. Im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondentin Cecilia Reible erklärt er, wie das genau aussehen soll.



Das Arbeitsministerium hat Zahlen für die Zukunft ausgerechnet: Bis zum Jahr 2025 sollen rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Besonders die Digitalisierung stoße diesen Prozess mit an, meint Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Inforadio. Es gebe Bereiche, in denen technischer Fortschritt menschliche Arbeit in Zukunft ersetzen werde. Das träfe insbesondere auf Handel, Banken und Versicherungen zu.