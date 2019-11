- Bildungsforscher: Aktives Lernen, statt passives Konsumieren von Lernstoffen

Deutschlands Schüler haben im internationalen Pisa-Vergleich lange keine besonders guten Leistungen in den Kompetenzbereichen Naturwissenschaft, Lesen und Mathematik gezeigt. Hat Deutschland inzwischen aufgeholt? Pisa-Koordinator Andreas Schleicher meint ja, komplexes Denken falle ihnen aber noch immer schwer.

„Komplexe Probleme zu lösen, damit haben Schüler in Deutschland noch große Schwierigkeiten“, meint Schleicher. Die Stärken Deutschlands lägen viel mehr in der beruflichen Bildungen. „Gutes Lernen am Arbeitsplatz“, dabei steche Deutschland hervor. „Das ist etwas, was in anderen Ländern noch fehlt.“

Auch der Faktor soziale Herkunft spiele noch immer eine große Rolle. Gründe gäbe es viele, meint der Bildungsforscher. „Es fällt Lehrern oft noch zu schwer zu erkennen, dass verschiedene Schüler unterschiedlich lernen – auch gerade bei Schülern aus unterschiedlichen sozialen Kontexten.“ Schleicher ist der Meinung, das Bildungssystem mache es leicht, Probleme auf die Schüler abzuwälzen.

Er sieht das Bildungssystem der Zukunft – wie er es sich vorstellt – als eine große Herausforderung: Das System müsse erkennen, dass jeder Schüler lernen kann, aber auch, dass Schüler verschieden lernen.