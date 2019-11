- Patrick Gensing checkt Fakten gegen Fake News

Gezielt falsche Behauptungen verbreiten sich in Zeiten des Internets besonders schnell. Wie diesen Mechanismen entgegengewirkt werden kann, damit beschäftigt sich der Journalist und Projektleiter des „ARD-Faktenfinders“ Patrick Gensing. Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit ihm darüber gesprochen, was genau "Fake News" sind und wie man diese erkennen kann.

Es sei wichtig, zwischen handwerklichen Fehlern im Journalismus und "Fake News" zu unterscheiden, erklärt der Buchautor von "Fakten gegen Fake News". Unbewusste Fehler sind demnach noch keine gezielten Falschmeldungen. "Fake News zeichnen sich dadurch aus, dass sie bewusst eingesetzt werden, um Menschen in die Irre zu führen", so Patrick Gensing.

Zahlreiche Profile, die falsche Nachrichten verbreiten, präsentierten sich bei Twitter so, dass sie nicht als Trolle zu erkennen sind, sagt Patrick Gensing. Die Accounts zeigen demnach oft Frauen, die politisch interessiert seien. Die Twitteraktivität zeige aber, dass sich die Accounts den ganzen Tag mit Politik beschäftigten "und zwar sehr genau in der Agenda der AfD", so Gensing.

Das große Ziel hinter der gezielten und zahlreichen Verbreitung von Fake News sei, einem politischen Gegner zu schaden. Die größere Erzählung dahinter sei, dass Deutsche vernachlässigt würden. Außerdem gebe es Verschwörungstheorien, die von einem Volksaustausch ausgehen. Allerdings sagt der Autor: "Junge Menschen haben eine gesunde Skepsis gegenüber Inhalten aus sozialen Netzwerken."