Fr 08.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Bloggerin Juna Grossmann: "Schändungen von Friedhöfen und Synagogen - es ist Alltag"

Der 9. November markiert auch die Erinnerung an die Pogromnacht 1938, als die Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte in Brand steckten. Antisemitismus bleibt in Deutschland alltäglich, berichtet die jüdische Bloggerin Juna Grossmann Inforadio-Redakteur Christian Wildt. Das versuchte Attentat auf die Synagoge in Halle sei nur eine Folge. Heute sagt Grossmann: Die Abstände werden kürzer zwischen den Momenten, in denen sie sich fragt: Soll ich gehen?

Nach dem versuchten Attentat auf die Synagoge in Halle vor rund einem Monat, hat die Bloggerin Juna Grossmann einen Artikel auf ihrem Blog "irgendwie jüdisch" veröffentlicht. "Es war eine große Verstörung, auch eine Verstörung, die mich selbst überrascht hat", sagt Grossmann im Inforadio.



Sie habe schon damit gerechnet, dass etwas passieren werde - und das auch bald. "Doch als es dann passiert war, stand es wie ein Kolloss im Raum." Und es habe sich die Frage gestellt, wie es weitergeht. Von Freunden in Israel habe Grossmann gelernt: "Leben. Leben ist das Allerwichtigste." Lang tradierte Verschwörungstheorien Sie merke, dass die Abstände kürzer werden zwischen ihren plötzlichen Gedanken: Soll ich gehen, Deutschland verlassen? Nur: "Es ist ja kein deutsches Problem, es ist ein weltweites Problem." Beim Weggehen stelle sich die Frage: Ist es dort wirklich besser?

Schonzeit vorbei Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus Autorin: Juna Grossmann Broschiert: 160 Seiten Verlag: Droemer HC