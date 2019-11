- Grünes Band: "Erleben von deutscher Geschichte und Natur"

Die Öffnung der Mauer und der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren hat auch das Leben der Pflanzen und Tiere geändert. Entlang der Grenzlinie zwischen den beiden deutschen Teilen ist das "Grüne Band" entstanden. Das ist ein über tausend Kilometer langer Korridor für die Natur ohne menschliche Nutzung und Eingriffe. Diesen Rückzugsraum für seltene Arten hat der Ökologe Kai Frobel vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Franken mitinitiiert. Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit dem Naturschützer gesprochen.



Der ehemalige Grenzstreifen zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern ist für den Naturschützer deshalb so interessant, weil dort während der Zeit der Deutschen Teilung nicht gedüngt und nicht gespritzt worden ist. "Die Natur hat sich dort eine 40 Jahre lange Atempause verschafft", sagt Frobel.

Kai Frobel ist in Oberfranken aufgewachsen. Als Kind konnte er die Sperranlagen der DDR aus seinem Zimmerfenster sehen. Außerdem hat er sich schon früh für die Vogelkunde interessiert.

Mit dem Einigungsvertrag kam die Fläche des ehemaligen Grenzstreifens in den Besitz der Bundesregierung. Der Naturschutzbund hat sich darum bemüht, dass diese Flächen nicht verkauft werden, sondern als Naturschutzgebiet erhalten bleiben. Am Ende ist es geglückt, einen langen Korridor zu sichern.

Nach dem Fall der Mauer hat Frobel zusammen mit anderen Ökologen, Naturschützer aus Ost und West zusammengetrommelt. Am 9. Dezember 1989 kamen dazu 400 Teilnehmer aus der gesamten DDR nach Hof. Bei diesem Treffen haben die Umweltschützer eine Resolution verfasst, nach der der Grenzstreifen als ökologisches Rückgrat gesichert werden solle.

Das "Grüne Band" bildet im Kernbereich der Kolonnenweg der Grenztruppen - auf einer Länge von 1.400 Kilometern entlang der Grenzlinie von der Ostsee-Küste im Norden bis zum Fränkisch-Thüringischen im Südosten. Auch links und rechts dieser ehemaligen Grenze befinden sich Biotope. So kommt so eine Biotopfläche zusammen, die etwa so groß ist wie das Saarland.

Einige landwirtschaftliche Flächen befinden sich noch auf der Strecke. Der BUND versucht, die Lücken zu schließen, in dem er Flächen kaufe oder Tauschflächen anbiete.

Laut Frobel ist das Grüne Band "ausgesprochen abwechslungsreich". Denn es verläuft quer durch die Landschaft und umfasst fast 150 verschiedene Lebensräume - darunter Feuchtwiesen, Moorige Flächen oder versumpfte Wälder. Auch 1.200 bedrohe Arten leben in diesem Raum.