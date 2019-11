imago images Bild: imago images

Fr 01.11.2019 | 10:45 | Vis à vis

- "Handeln statt Hoffen": Carola Rackete wird zur Klimaaktivistin

Als Kapitänin der "Sea-Watch 3" erlangte sie weltweite Berühmtheit, weil sie sich der italienischen Regierung widersetze. Nun will sich Carola Rackete öffentlichkeitswirksam für den Klimaschutz engagieren. Dazu hat sie unter dem Titel "Handeln statt Hoffen" ein Buch veröffentlicht. Im Inforadio-Interview erzählt die Aktivistin, worum es ihr geht und was sie damit bewirken will.



Rackete hat Naturschutzmanagement studiert und war auch als Kapitänin auf Polarexpeditionen unterwegs. Dies sei ein Teil ihrr Person, den die Öffentlichkeit oft nicht wahrnähme. Sie wolle sich nicht auf die dreiwöchige Fahrt auf dem Schiff "Sea-Watch 3" reduzieren lassen, sagte sie. Auch die Vorwürfe, sie würde mutmaßlich kriminelle Menschen aus dem Meer retten, lässt Rackete nicht direkt an sich heran. Sie entgegnet, dass auch ein Krankenhaus zunächst nicht frage, wer dort angeliefert werde und was seine oder ihre Geschichte sei. Die Situation in Libyen und wer dort Opfer oder Täter oder gar beides sei, sei komplex, sagte Rackete. Dennoch: Menschen, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht hätten, müssten auch bestraft werden.



Brückenschlag von Klimawandel und Flucht

Ihr Buch entstand in Zusammenarbeit mit der Ghostwriterin Anna Weiss - der Zeitdruck war groß, denn das Buch sollte noch vor der nächsten Klimakonferenz auf dem Markt erscheinen. Das Werk zeige stellenweise den Charakter einer Anklageschrift - und derer gibt es momentan viele. Doch das Buch verknüpfe noch einmal verschiedene Themen miteinander. Es brauche unterschiedliche Bücher, aber auch Formate und Bewegungen, die das Thema Klimapolitik hartnäckig in den Fokus rückten, sagte die Kapitänin. "Aber alle von denen sind wichtig, weil es wirklich ein ganz zentrales Thema ist."

"Jedem muss klar sein, dass es starke Veränderungen braucht"

Ihr Buch erzähle unter anderem die Geschichte der "Sea-Watch 3", aber schlage auch die Brücke zu den Migranten, die durch Zerstörung ihrer Ökosysteme zur Flucht gezwungen werden. "Es ist noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen, dass es sich um eine existenzielle Krise für die Menscheit handelt. Es muss auch jedem klar sein, dass es sehr starke Veränderungen braucht", sagte die Aktivistin. Der nächste Schritt sei nun vom Wissen zur Umsetzung zu kommen.



Statt sich zurückzuziehen nach dem Trubel um die "Sea-Watch 3" wollte Rackete die ihr entgegengebrachte Aufmerksamkeit nutzen, um auf ihr wichtige Themen hinzuweisen. "Zum einen die Verletzung der Menschenrechte durch die EU, zum anderen aber auch das, was derzeit mit unseren Ökosystemen passiert", sagte die Kapitänin.

Hintergrund: Wer ist Carola Rackete?

Carola Rackete war als Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" bekannt geworden. Die Niedersächsin war Ende Juni mit 53 Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren. Sie wurde daraufhin vorübergehend festgenommen. In Berlin stellte sie ihr Buch "Handeln statt hoffen - Aufruf an die letzte Generation" vor. Darin ruft sie zu zivilem Ungehorsam und Massenprotesten auf. Das aktuelle wirtschaftliche und politische System müsse gestört werden. Nur so könne auf die schnellen Veränderungen gedrängt werden, die zum Schutz der Umwelt nötig seien. "Wir können nicht länger warten, wir sind die letzte Generation, die noch effektiv die Folgen der ökologischen Katastrophe abmildern kann", schreibt Rackete.