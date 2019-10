dpa/ PA Bild: dpa/ PA

Mi 30.10.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Ruth Barnett - Erinnerungen an Entwurzelung

Vor 80 Jahren wurden über 10 000 Kinder, die den Nazis als jüdisch galten, nach Großbritannien verschickt - und so gerettet. Ein Kind hieß Ruth, war damals vier Jahre und wohnte an der Cicerostraße, Ecke Ku'damm in Berlin. Später wurde sie zu Ruth Barnett und Psychotherapeutin in London. Ihre Geschichte gab den Stoff für den Roman "Landgericht". Inforadio-Redakteur Matthias Schirmer ließ sich Erinnerungen und Erfahrungen der 84-Jährigen erzählen.

An ihre Zeit als Kind in Berlin kann sich Ruth Barnett nur in kleinen Stücken erinnern. Vor allem weiß sie noch, dass sie oft bei ihrer Tante war, die Christin war. Denn dort war es für sie sicherer. 1939 kam dann ein großer Einschnitt. Die Mutter fuhr mit Ruth und ihrem Bruder Martin nach England und ließ die Kinder dort. Als die Mutter nicht zurückkam, habe Ruth gedacht, die Mutter sei gestorben.

Leben bei Pflegefamilien

In England wohnten Ruth und ihr Bruder bei mehreren Pflegefamilien. In der ersten Familie wurde sie oft geschlagen. So wechselte Ruth zu einer Quäkerfamilie. Das Haus der zweiten Familie wurde durch Bomben zerstört. Die deutschen Luftangriffe über England hat ihr Bruder "Martin erlebt, als ob seine Mutter Bomben direkt an ihn geschickt hat." Anschließend kam Ruth zu einer Bauernfamilie. Dort fühlte sie sich wohl, erzählt die heute 84-Jährige. Die Bauernfamilie wollte sie adoptieren, ein Plan den auch sie begrüßte. "Und deswegen war es für mich ein großer Schreck, als meine Mutter plötzlich da war", sagt sie.

Rückkehr der Mutter

Die Mutter war für Ruth eine vollkommende Fremde, die kein Englisch sprach, Ruth konnte zu diesem Zeitpunkt kein Deutsch. Gerichtlich wurde dann veranlasst, dass sie nach Deutschland kommen musste. Zu diesem Zeitpunkt war Ruth in der Pubertät. "Ich konnte das nicht dulden," Durch britische Propaganda war Ruth gegen Deutschland eingestellt, sagt sie und weiter: "Und ich war wütend, dass mein Leben wieder durcheinander gebracht wurde." Ihr Plan war es, Tiere zu züchten. Sie vereinbarte mit ihren Eltern, dass sie zurück nach England ging, dort die Schule besuchte und die Ferien in Deutschland verbrachte.

Sprechen über die Vergangenheit in den Familien