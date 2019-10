imago images / Horst Galuschka Bild: imago images / Horst Galuschka

Di 29.10.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Politikwissenschaftler: "Die Welt wird asiatischer"

Durch die anhaltenden Proteste in Hongkong rückt China immer wieder in den Fokus der Berichterstattung. Dabei warnt der Politikwissenschaftler Parag Khanna davor, Asien mit China gleichzusetzen. Denn die meisten Menschen leben demnach in demokratischen Verhältnissen. Der Politikwissenschaftler hat indische Wurzeln und lehrt an der National-Universität Singapur. Inforadio-Redakteurin Ruth Kirchner hat mit Parag Khanna gesprochen.



Die Situation in Hongkong sei für die Nachbarländer aus wirtschaftlicher Sicht interessant, erklärt der Politologe. Denn die Menschen profitierten bereits seit 22 Jahren davon, dass das Vermögen aus Hongkong nach Singapur geschafft werde. Allerdings sei Hongkongs Rolle als Tor nach außen - etwa für Auslandsinvestitionen - in den vergangenen Jahren bereits gemildert worden.

Nebeneinander von scheinbaren Widersprüchen

Eine Besonderheit in Asien sei, dass anscheinend widersprüchliche Zustände nebeneinander existieren können, sagt Parag Khanna. So könne es eine liberale Gesellschaft in einem autonomen Land unter der autoritären Aufsicht von China gaben. So ein Nebeneinander sei in der westlichen Welt nicht vorhanden. In Singapur etwa "gibt es einen breiten demokratischen Diskurs, obwohl keine freien Wahlen nach europäischen Maßstäben möglich sind."

Missverständnisse über Asien

Der Publizist betont, dass in der westlichen Welt Missverständnisse über Asien herrschten. Eines sei, dass China Asien gleiche und dass China für Asien spreche. Der Autor sagt, die meisten Menschen in Asien lebten hingegen in demokratischen Verhältnissen - wie etwa in Indien, Japan und Südkorea. Systeme wie in China oder Nordkorea seien die Ausnahme. Auch die Wirtschaft unterliege einem Missverständnis. Denn die Mehrheit der Asiaten lebe nicht in China. Daher sei es wichtig, sagt Parag Khanna, dass sich die deutsche Industrie verbreitern solle und nicht auf China fokussiere.

Die Welt wird wieder asiatischer