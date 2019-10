- #MeToo in der Wissenschaft: "Der Idealismus ist zerstört"

Mehrere Frauen berichten anonym im rbb von jahrelanger sexueller Belästung durch einen Wissenschaftler am Berliner Max-Delbrück-Centrum. Jetzt sollen neue Regeln den Umgang miteinander verbessern. Dabei beraten hat Gender-Forscherin Sabine Oertelt-Prigione. Reporterin Tina Friedrich sprach mit ihr über die Probleme in Wissenschaftsinstitutionen.

Auch in wissenschaftlichen Instituionen kommt es zu sexueller Belästigung und zu sexuellem Missbrauch. Zuletzt sind solche #MeToo-Fälle am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin bekannt geworden. Die Gender-Forscherin Sabine Oertelt-Prigione hat dort eine Task Force geleitet und gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Richtlinien und einen Katalog für Präventionsmaßnahmen entwickelt.

"Es gibt ein strukturelles Problem in der Wissenschaft in Bezug auf sexuelle Belästigung", sagt Oertelt-Prigione im Inforadio. Häufig gebe es ein hohes Abhängigkeitsverhältnis, das Machtmissbrauch begünstige." Starke Hierarchien sind sehr häufig mit gewissen Entgleisungen verbunden." Das betreffe nicht nur sexuellen Missbrauch, sondern auch etwa Mobbing.



"Es ist der erste Schritt, das Thema ansprechbar zu machen"

Hinzu komme, dass Betroffene häufig Karriere-Einbußen hinnehmen müssten, wenn sie sexuelle Belästigungen meldeten. Der Glaube an die Wissenschaft gehe verloren. "Was so tragisch an diesen Fällen ist, ist, dass sie den Idealismus zerstören, mit dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Job herangehen."

Die Gender-Forscherin hat nun in Zusamenarbeit mit dem Centrum Leitlinien entwickelt, die Belästigungen definieren und Hilfestellungen beim Umgang mit solchen Vorfällen geben.

"Es ist der erste Schritt, das Thema ansprechbar zu machen", sagt Oertelt-Prigione.