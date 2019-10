rbb/ Inforadio Bild: rbb/ Inforadio

Do 24.10.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Strafverfolger im Kampf gegen Clans auf der Verliererseite

In Berlin gibt es etwa ein Dutzend kriminelle Großfamilien. Ihr Geld machen sie oft mit Drogen, Prostitution oder Schutzgelderpressung. Die schmutzigen Einnahmen werden dann in Häuser oder teure Autos investiert und so vermehrt. Die Berliner Politik hat den Clans den Kampf angesagt. Berlins Oberstaatsanwalt Ralph Knispel leitet die Abteilung Kapitalverbrechen bei der Staatsanwaltschaft, ist also auch für die Clans zuständig. Inforadio-Redakteur Stephan Ozsváth hat mit ihm gesprochen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD hat für Donnerstag zum Clan-Gipfel geladen - mit dabei sind nationale und internationale Experten von Polizei und Behörden. Die Vereinigung der Berliner Staatsanwälte ist zu diesem Gipfel nicht geladen. Erfahrungen mit Clans hat der Staatsanwalt Ralph Knispel aber bereits auch persönlich gesammelt. So wurde er etwa im Gerichtssaal von Isaa R. bedroht. Dieser sei aber vor einigen Wochen persönlich zu dem Staatsanwalt gekommen, um sich für sein Verhalten im Gericht zu entschuldigen. "Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt dickste Freunde werden", sagt der Staatsanwalt. Allerdings sei es anders als das Verhalten in anderen Fällen. Inzwischen gehörten Beleidigungen und Drohungen zur Tagesordnung, es komme auch zwischen Großfamilien im Gerichtssaal zu Schlägereien.

Justiz und Polizei nicht ernst genommen

"Wir als Strafverfolger sind vielfach auf der Verliererseite", sagt Ralph Knispel. Die Anwälte der Clanmitglieder wüssten das Recht entsprechend auszulegen. Das liege unter anderem daran, dass sich die Mitglieder oft gute Anwälte leisten könnten. Außerdem sei das Strafrecht nicht auf die heutigen Gegebenheiten ausgerichtet. Außerdem sagt er: "Dass die Justiz in weiten Teilen in diesen Kreisen nicht mehr ernst genommen wird, das ist ein ganz großes Problem." Gleiches gelte für die Polizei. Bei Verkehrskontrollen etwa würden schnell andere Mitglieder per Handy hinzugezogen und so würden die Polizisten unter Druck gesetzt.

Ehernes Gesetz: Nicht mit Staatsbediesteten reden

Zudem sieht der Staatsanwalt ein Problem darin, dass auf Zeugen eingewirkt werde und diese ihre Aussagen zurückziehen. So gebe es große Grenzen der Unterstützungs- und Aussagebereitschaft in bestimmten Kreisen. "Die Neigung mit der Polizei reden zu wollen, ist gering", so Knispel. Ähnliches gelte auch für das "Rocker-Milieu". "Auch dort herrscht das eherne Gesetz, dass man mit den Staatsbediensteten nicht spricht." Es sei schwierig in diese abgeschotteten Täterkreise hineinzukommen. "Das ist ein ganz zähes Geschäft."



Langer Atem bei Bekämpfung der Clankriminaltität