Di 15.10.2019 | 10:45 | Vis à vis

- Jugendforscher: "Junge Generation meldet sich zu Wort"

Viele junge Menschen in Deutschland üben in Sachen Klimaschutz Druck auf die Politik aus. Die Shell-Jugendstudie 2019 zeigt: Diese Generation meldet sich zu Wort. Mit dem Jugendforscher Klaus Hurrelmann hat Inforadio Redakteur Christian Wildt gesprochen. Er ist Professor an der Berliner Hertie School of Governance. Herrelmann sagt, die Jugendlichen heute seien politischer als die Generation davor. Grund dafür sei unter anderem die wirtschaftliche Lage.

Ob sich junge Menschen für Politik interessieren, liege auch an der wirtschaftlichen Konjunktur. "Die Unsicherheit, ob man einen Ausbildungsplatz, einen Studienplatz und vor allem eine Berufsposition bekommt, macht sozusagen unpolitisch", so der Jugendforscher Hurrelmann. Das sei bei der Generation vorher der Fall gewesen. Menschen, die vor 2000 geboren sind, haben demnach die Wirtschaftskrise und Terroranschläge mitbekommen. Die Generation "Y" sei eine traumatisierte Generation. Anders sähe das bei den jungen Menschen aus, die nach 2000 geboren sind. Die Generation "Z" habe mehr Perspektiven und Optimismus. Die jungen Menschen lebten in Zeiten, in denen sie das Signal bekommen, dass sich die Unternehmen um sie bemühen. Das führe auch dazu, dass sie auch politischer seien.



Klimakrise beschäftigt Jugendliche mehr als Terrorgefahr

Allerdings sei nicht die große Mehrheit der Jugendlichen politisch aktiv. Die, die sich aber politisch engagieren, machten es besonders ausgeprägt. Und diese jungen Menschen unter 20 Jahren haben "Fridays for Future" initiiert. "Die eigentliche Bewegung ist von Schülerinnen und Schülern aufgebaut worden. Das hatten wir in dieser Form noch nie", sagt Hurrelmann. Die Shell-Jugendstudien zeigen, dass die Themen Klimawandel und Umweltschutz, Ängste und Sorgen vor Terrorgefahr, Krieg in Europa oder Armutsgefahr abgelöst haben.



Neue Rolle von jungen Frauen

"Wer sich bei Fridays for Future engagiert, der kommt meist aus gutem, bürgerlichem Elternhaus", sagt der Jugendforscher. Populistische Positionen sprechen hingegen vor allem junge Menschen an, die weniger gebildet seien oder in schwierigen Verhältnissen lebten. Interessant sei, dass überwiegend junge Frauen diese Klimaschutzbewegung anführen. Das liege auch daran, dass Mädchen und Frauen zunehmend besser in der Schule abschneiden und redegewandt seien. Außerdem haben junge Frauen in den vergangenen Jahren an ihrer Rolle als Frau gearbeitet. So sei zu den klassischen "K"s - Kinder, Küche, Kirche, Kommune - nun auch die Karriere dazugekommen. Die jungen Männer seien nicht so breit aufgestellt.

Junge Generation versucht, Ältere ins Boot zu holen